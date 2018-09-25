Учет расходов со сканом чеков и Tax Free за пару минут. Кто победил в FinTech Global Hackathon

В Минске 23 сентября завершился FinTech Global Hackathon. В течение 48 часов 12 команд стартаперов создавали концепты на стыке IT и финансов. Калькулятор расходов со сканером чеков, цифровой помощник в общении с госорганами, финансовая игра для детей и бот-ипэшник – с каждым годом интересных идей на хакатоне становится все больше.

Что такое FinTech Global Hackathon?

Это международный хакатон, созданный стартап-хабом Imaguru при поддержке Приорбанка. В этом году в нем приняли участие как белорусские, так и иностранные разработчики. За 48 часов работы команды-участники должны были создать готовый продукт или прототип, презентовать его менторам и ответить на вопросы аудитории. Члены жюри выбирали лучшие проекты и награждали их авторов.

В честь своего 5-летия хакатон собрал в минувшие выходные экспертов в сфере финансов и IT из разных стран. Они делились с командами опытом, знаниями и навыками в сфере финтеха.

В число менторов FinTech Global Hackathon вошли:

Сергей Герасимович, Приорбанк;

Сергей Новик, группа Raiffeisen Bank;

Александр Титов, Приорбанк;

Томас Медецкис, Welltrado;

Елена Жовникова, Fundwise;

Антон Медведиев, MOSST Payments;

Павел Зыль, SaleServiceSolution;

Александр Шостак, bePaid;

Виктор Каленкович, WebPay;

Юлия Локоткова, PingFin;

Светлана Балыдько, НБРБ;

Денис Брюханов, НБРБ.

Калькулятор расходов, цифровые документы и детский самоучитель по кредитам

После презентационной сессии команд жюри выбрало проекты, занявшие призовые места.

Специальный приз от Национального банка Беларуси за повышение финансовой грамотности получила команда Sandbox-Z. Смысл их некоммерческого проекта в развитии навыков обращения с финансами у детей и подростков. В игровой форме дети смогут узнавать об основных финансовых инструментах банков и самостоятельно осваивать кредиты, депозиты, овердрафты и пр.

На резонный вопрос жюри: как на это отреагируют родители, если узнают, что ребенок собрался открыть овердрафт через приложение, команда ответила, что все операции будут ограничены суммой, которую родители будут сами устанавливать. И тогда ребенок сможет, к примеру, открыть счет на 10 рублей, положить часть денег на депозит, взять кредит на 5 рублей и увидеть, сколько денег он должен будет заплатить банку.

Приз за третье место достался сразу четырем командам:

Do Plan за систему, которая помогает компаниям избегать "кассового разрыва", подсказывая варианты его закрытия через банковские продукты (кредиты, овердрафты и пр.). Выступление команды было полностью на английском, так как, по словам стартаперов, они планируют выходить сразу на глобальный рынок;

за систему, которая помогает компаниям избегать "кассового разрыва", подсказывая варианты его закрытия через банковские продукты (кредиты, овердрафты и пр.). Выступление команды было полностью на английском, так как, по словам стартаперов, они планируют выходить сразу на глобальный рынок; Fond за платформу для инвесторов и трейдеров, которая работает на смарт-контрактах и решает проблему недоверия, рисков между контрагентами;

за платформу для инвесторов и трейдеров, которая работает на смарт-контрактах и решает проблему недоверия, рисков между контрагентами; Jurvil за платформу, которая позволяет подбирать людей на выполнение разовых работ. При этом платформа берет на себя роль посредника в поиске таких людей по своей базе, оформлению документов и проведению платежей от заказчика исполнителю. Зарабатывать команда собирается на комиссии с платежей заказчика работ;

за платформу, которая позволяет подбирать людей на выполнение разовых работ. При этом платформа берет на себя роль посредника в поиске таких людей по своей базе, оформлению документов и проведению платежей от заказчика исполнителю. Зарабатывать команда собирается на комиссии с платежей заказчика работ; FinaGram за телеграм-бота, который помогает оформить и зарегистрировать ИП, выбрав оптимальную систему налогообложения.

Всем четырем командам подарили бесплатное участие во Всемирной неделе предпринимательства в Беларуси в ноябре 2018 года.

Второе место заняла команда DC Base. Приложение команды позволяет создавать любые цифровые документы: паспорт, страховку, справку и многое другое. Это нужно для того, чтобы без лишних бумаг и мгновенно решать разные бюрократические процедуры.

Например, возврат Tax Free. Всего в 2 клика соответствующие органы получают информацию о ваших покупках, сумме возврата и подтверждение пересечения границы. И через пару минут после запроса на возврат НДС на счет клиента поступают деньги.

В качестве приза команда получила возможность участия в конференции "Lattitude 59" весной 2019 года в Таллине.

Первое место, по общему мнению жюри, заслужила команда HotSpot. Приложение по учету личных расходов распознает покупки пользователя, сканируя чеки, и группирует затраты по категориям. Главная проблема аналогичных приложений в том, что пользователю приходится самому вбивать все данные о своих расходах в программу.

Команда предложила оригинальное решение – сканировать чеки телефоном, а приложение само распознает и сгруппирует по категориям покупки пользователя. Кроме того, из зала было предложено интегрировать это решение в карты лояльности самих магазинов, что еще больше упростит учет расходов, убрав необходимость сканирования.

Победители получили сертификат на конференцию Slush в Хельсинки и билеты на Venture day в Минске.

Проекты, которые не прошли

F.L.O.W. – ПО для оптимизации движения денежных потоков на биржах. По мнению команды, оно будет интересно фондам, трейдерам и продавцам ботов. Менторы пытались выяснить, какие конкретно данные будут анализироваться и в чем смысл работы продукта, но так и не смогли добиться ответов.

In health – приложение для выбора страховых продуктов, которые автоматически меняются вместе с изменениями в жизни пользователя: новая работа, рождение ребенка, выход на пенсию, покупка автомобиля и пр. Менторы сомневались, что приложение сможет удержать пользователя на длинной дистанции, учитывая, что серьезные изменения в жизни происходят нечасто.

LibStat – приложение, которое анализирует расходы и доходы пользователя. По уверению команды, оно отличается от сотен других тем, что очень простое и показывает минимум необходимой информации. Однако убедить в этом менторов не удалось.

FinCent – система, которая анализирует банковские продукты и формирует для клиента персонализированный набор возможных предложений банка. Команда не смогла продемонстрировать работающий прототип приложения, и менторам было неясно, как именно эта система работает и почему банки захотят ее купить.

CoinKick – блог-платформа для стартаперов и инвесторов. По задумке команды, на этой платформе инвесторы будут искать интересные для них проекты и инвестировать в них, а стартапы будут получать деньги на развитие и отчитываться о процессе развития. У менторов возникли сомнения в жизнеспособности данной концепции, т.к. неясно, кто будет нести риски схлопывания стартапа, если на каком-то этапе недобросовестная команда получит очередной транш и исчезнет.

"Не бояться и мыслить глобально": как войти в финтех

Сергей Герасимович, Приорбанк:

– Фантастика – столько впечатлений от людей, которые могут сделать за 48 часов интересный продукт. И Приорбанк с удовольствием делится экспертизой как на благо команд, так и всего стартап-движения.

Команда HotSpot победила заслуженно, т.к. решает проблему персональной аналитики, позволяя автоматизировать ввод затрат. И система работает не только в Беларуси, но и глобально. Это то, чего сейчас нет ни у кого.

Совет Сергея всем начинающим в финтехе командам: "Первое – не бояться, второе – слушать менторов, третье – мыслить глобально".

Сергей Новик, представитель группы Raiffeisen Bank:

– Почему выбрали HotSpot? Жюри единогласно посчитало, что у этого проекта есть большой потенциал. Мы также решили, что Приорбанк и остальные менторы помогут довести их решение до чего-то более завершенного, чтобы они поехали в Финляндию с уже готовым продуктом.

Среди других команд было также много предложений по блокчейну, что уже не удивляет. Но хотелось бы видеть больше решений именно для банков. Также важным фактором являлась масштабируемость решений. Предпочтение традиционно отдается проектам, разработанным для глобального рынка.