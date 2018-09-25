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В СК назвали "небылицей" заявление редактора TUT.by о давлении на него

26.09.2018 12:15 — Разное | Интерфакс  
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Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова прокомментировала заявление редактора TUT.by Дмитрия Бобрика, проходящего подозреваемым по "делу БелТА", о якобы давлении на него следствия и угрозах в адрес родных.

"Самая короткая небылица: "Следственный комитет завербовал", - написала Ю.Гончарова в своем Facebook-аккаунте в среду.

Накануне Д.Бобрик в Facebook написал, что подписал бумагу о сотрудничестве в результате давления и угроз во время допроса в Следственном комитете 7 августа. Он также заявил, что после последующего отказа от сотрудничества давление усилилось, и он опасается, что оно будет распространено на его родных и близких.

Как сообщалось ранее, 7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации госагентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса TUT.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, Следственный комитет задерживал и допросил до 20 журналистов. Из сотрудников tut.by в статусе подозреваемых находятся восемь человек. 27 августа журналистам-фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из страны.

 
 
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Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова прокомментировала заявление редактора TUT.by Дмитрия Бобрика, проходящего подозреваемым...
 
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