Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на ОАО "Могилевдрев", сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК в среду.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 302 (нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшие взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, вечером 25 сентября около 18 часов 30 минут в лакокрасочном цехе предприятия произошло возгорание с одновременным взрывом, в результате которого повреждены конструкции и оборудование цеха. Сотрудниками МЧС пожар ликвидирован.

На момент взрыва в производственном помещении находилось девять работников. Шесть человек – три женщины и три мужчины – с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в учреждения здравоохранения.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич утром в среду прибыл в Могилев и провел оперативное совещание со следственной группой, созданной для расследования уголовного дела.

Как проинформировали в СК, следователями начат повторный осмотр места происшествия. В настоящее время изъят ряд объектов с целью дальнейшего их исследования специалистами Государственного комитета судебных экспертиз. Также приобщена к материалам уголовного дела документация предприятия, в том числе регламентирующая технику безопасности на производстве. Продолжаются допросы свидетелей, в том числе должностных лиц ОАО "Могилевдрев".