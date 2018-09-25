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Новый рекорд Вячеслава Хоронеко. Спортсмен поднял гирю 1010 раз: видеофакт
Новости Беларуси. 85 тонн в честь 85 лет. К юбилею университета МЧС лучшие гиревики страны блеснули очередными рекордами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Главным украшением, конечно, стало историческое достижение Вячеслава Хоронеко. 57-летний спортсмен в «жиме лежа одной рукой попеременно» за 30 минут поднял гирю 1010 раз!
И хотя удивлять подобными результатами он уже привык, к каждому новому рекорду у спортсмена особый подход. Нынешнее достижение – 158-е на счету Хоронеко и 9-е после тяжелой травмы и операции. Следующий рекорд будет 10-м, и к нему спортсмен готовится уже сейчас.
Вячеслава Хоронеко, многократный рекордсмен мира:
Что ж, как видно, рекорды любому возрасту покорны, главное – четкая мотивация и выдержка.
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Новости Беларуси. 85 тонн в честь 85 лет. К юбилею университета МЧС лучшие гиревики страны блеснули очередными рекордами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главным...
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