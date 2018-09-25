ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

III летние Юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября в Аргентине

26.09.2018 12:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Они продлятся ровно две недели и завершатся 18 октября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

III летние Юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября в Аргентине

Всего на форуме в Буэнос-Айресе юные спортсмены, возраст которых не превышает 18 лет, разыграют награды в 38 дисциплинах. Нашу страну в Аргентине представят 37 атлетов в 16 видах спорта, в числе которых победители и призеры мировых и европейских чемпионатов: пловчиха Анастасия Шкурдай, гимнастка Анна Каменьщикова, теннисистка Виктория Канопацкая. В штаб-квартире НОК состоялось представление нашей спортивной делегации.

III летние Юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября в Аргентине

Дмитрий Довгалёнок, шеф миссии III Юношеских Олимпийских игр:
Игры разделены на две составляющие: спортивные и культурные. У них будет право не просто посоревноваться на спортивных объектах, но еще и пообщаться с именитыми спортсменами, чтобы задать им ряд вопросов: как же помогают эти игры, как себя сохранить к взрослым олимпийским играм.

То, что касается наших ребят, практически на 70% наш состав уже обкатан. Он участвовал и в первенствах по своим возрастам, есть даже победители, призеры первенств.

III летние Юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября в Аргентине

3 октября команда отправляется в олимпийский вояж. Перед отъездом в Национальном Олимпийском комитете состоятся проводы белорусской делегации. Наши ребята традиционно привозят с данного мультифорума награды, в том числе и наивысшей пробы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Они продлятся ровно две недели и завершатся 18 октября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
Новости дня
Новости разные
 
Адбыўся таварыскі візіт на Кобрыншчыну дэлегацыі Пінскай ГА РГА “Белая Русь”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика