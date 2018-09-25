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Onuka сняла клип на свалке под Киевом и запустила экологическую инициативу

26.09.2018 13:13 — Разное | KYKY  
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Украинская группа Onuka сняла клип на мусорной свалке под Киевом. Видео для песни Strum подготовили вместе с общественной организацией «Україна без сміття». А все деньги, полученные от монетизации клипа, пойдут компании, которая благоустраивает мусоросортировочные станции, пишет greenbelarus.info.

Onuka запустила инициативу Ecostrum и призывает поддержать экологические инициативы вместе с организацией «Україна без сміття». Те, кто хотят помочь больше, чем просмотром и репостом видео, могут отправить деньги компании. 

Шестиминутную видеоновеллу в жанре поэтического реализма для ONUKA снял режиссер Алан Бадоев. Съемки прошли в 25 километрах от Киева – в Подгорцах. Там находится главная свалка бытовых отходов столицы, которая выросла до размеров 27-этажного дома.

Ее скоро закроют, но в стране есть более 40 тысяч других свалок. «Когда находишься на свалке, отчетливо осознаешь, что к созданию ужасных декораций для клипа мы сами приложили руку. И что таких «съемочных площадок» в нашей стране тысячи. Мы можем винить государство или своих соседей, а можем начать действовать самостоятельно. Нашим видео и инициативой мы не хотим никого упрекнуть. Хочется лишь только чтобы мы с каждым днем становились лучше и оставили после что-то больше, чем горы мусора», – сказала лидер группы ONUKA Ната Жижченко.

 
 
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Украинская группа Onuka сняла клип на мусорной свалке под Киевом. Видео для песни Strum подготовили вместе с общественной организацией «Україна без сміття». А все...
 
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