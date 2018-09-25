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МАРТ рассказал, что изменится в законе «О защите прав потребителей»

26.09.2018 13:01 — Разное | KYKY  
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23 декабря 2018 года вступят в силу поправки в закон «О защите прав потребителей», пишет TUT.by с ссылкой на замначальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Ирина Барышникова. Она сказала, что были учтены пожелания бизнеса и обществ потребителей.

Что изменится в законе

  • Потребителям будут предоставлять больше информации о товаре. Теперь в описании обязательно должна быть указана страна его происхождения и класс энергоэффективности;
     
  • Покупатели сами смогут выбирать способ оплаты: «Будет определено право выбирать способ оплаты – наличный или безналичный. Продавец будет обязан предоставить покупателю такую возможность. Также продавцам запретят устанавливать различные цены при разном способе оплаты», – сказала Ирина Барышникова;
     
  • При возвращении товара деньги покупателю отдадут таким же путем, как заплатил он – наличными либо по карточке;
     
  • Потребители смогут расторгать договоры в одностороннем порядке. Дополнены условия возврата товаров надлежащего качества: их нужно будет сдавать в упаковке, в которой они продавались;
     
  • Потребители смогут расторгать договоры в одностороннем порядке. Дополнены условия возврата товаров надлежащего качества – необходима упаковка, в которой она продавалась. Ирина Барышникова уточнила, что упаковка может быть вскрытой. И лучше всего, если вскроет ее продавец прямо в магазине, чтобы покупатель мог удостовериться, что товар без дефектов;
     
  • Вернуть сложнотехнический товар, например, холодильник, при наличии мелких дефектов станет проще: «Если раньше для возврата такого товара требовался существенный недостаток, теперь в течение 30 дней он возможен при обнаружении любого дефекта», – сказала Ирина Барышникова;
     
  • Потребитель не обязан показывать документы, удостоверяющие личность, при расторжении договора. Это нужно только в том случае, если документы использовались, когда договор заключался.

В МАРТ обсуждали вопрос о защите прав потребителей в отношениях с физлицами. Есть виды деятельности, которыми можно заниматься без оформления ИП: «У нас в законе включены физлица, которые являются ремесленниками. Они не регистрируются как ИП, но отношения с ними регулируются законом «О защите прав потребителей». Он же распространяется на физлиц, которым дано право торговли на рынках или других установленных местах. На иных лиц, которые по 337 указу имеют право оказывать услуги, закон «О защите прав потребителей» не распространяется. Отношения с ними регулируются Гражданским кодексом», – объяснила Ирина Барышникова.

 
 
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23 декабря 2018 года вступят в силу поправки в закон «О защите прав потребителей», пишет TUT.by с ссылкой на замначальника управления защиты прав потребителей и контроля...
 
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