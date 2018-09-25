Ефремов и Серебряков снялись в новом черно-белом клипе Дельфина

У российского музыканта Дельфина вышел новый клип, снятый в черно-белом формате и с соотношением сторон 4:3. В главных ролях снялись снялись Алексей Серебряков и Михаил Ефремов.

В комментариях люди уже спорят, про что клип и песня. Кто-то видит отсылки на классический «1984» Оруэлла, другие думают, что это больше похоже на отражение происходящего сейчас в России. Отмечают также, что Дельфин тут, похоже, затронул и тему ЛГБТ, выступив в их поддержку.