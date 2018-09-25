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Бесплатный семинар по интернет-торговле пройдет 4 октября в Витебске

26.09.2018 13:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Бесплатный семинар по интернет-торговле пройдет 4 октября в Витебске
Фото из открытых источников

Участники узнают, как открыть собственный интернет-магазин, улучшить работу существующей компании и привлечь больше клиентов из интернета. Генеральный партнер семинара – Альфа-Банк. Еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси выступает информационным партнером события.

На семинаре интересно, подробно и простым языком ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:

- как использовать разные каналы продаж: собственный сайт, размещение на маркетплейсе и соцсети;

- сколько зарабатывают жители Витебска на заказах из интернета;

- для чего нужны домен, хостинг и SSL-сертификат;

- на что следует обращать внимание при подключении онлайн-платежей;

- как организовать комплексное продвижение в интернете, используя контекстную рекламу и SEO.

Спикеры семинара – руководители и специалисты Deal.by, Kabanchik.by, WEBPAY, ActiveCloud и Wunder.


Бесплатный семинар по интернет-торговле пройдет 4 октября в Витебске
 

На семинаре вас ждут:

- аналитика и рекомендации от экспертов в своем деле;

- личные консультации по онлайн-платежам, доставке, банковскому обслуживанию и продвижению;

- ароматный кофе и вкусные закуски;

- приятная атмосфера и компания;

- розыгрыш полезных призов.

Семинар состоится 4 октября в конференц-зале гостиницы «Лучеса» по адресу: пр. Строителей, 1. Начало регистрации – 10:00. Принять участие в семинаре можно бесплатно, единственное условие – предварительная регистрация на сайте events.deal.by/vitebsk.

Зарегистрироваться

Партнеры семинара: оператор онлайн-платежей WEBPAY и экспресс-доставка грузов DPD в Беларуси.

 
Теги: Витебск
 
 
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4 октября в гостинице «Лучеса» состоится бесплатный семинар по интернет-торговле «Интернет-магазин от А до Я: сайт, платежи, продвижение», организованный...
 
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