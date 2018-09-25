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Директор сельской школы получила два года колонии - обманула государство на $200

26.09.2018 13:19 — Разное | Партизан  
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Очередное дело педагога, приписывавшего себе лишние занятия, рассмотрел суд Полоцка и Полоцкого района, на этот раз на скамье подсудимых была директор.

Женщина не вносила в журналы индивидуальных учебных занятий за 2016/2017 учебный год достоверные сведения о непосещении учащимися занятий. 

На основании таких заведомо ложных сведений, содержащихся в журналах, в табели учета рабочего времени за сентябрь 2016 года – март 2017 года были необоснованно включены сведения об отработанном обвиняемой в 2016/2017 учебном году рабочем времени в количестве 68 часов, фактически не отработанном.

Пользуясь должностью директора женщина собственноручно утвердила этот табель, тем самым придав ему статус официального документа, и организовала его предоставление в централизованную бухгалтерию отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого районного исполнительного комитета для расчета своей заработной платы.

В результате махинаций с занятиями директрисе удалось получить лишние 393 рубля 3 копейки, которые в виде заработной платы были перечислены ей на карт-счет.


Судом женщина признана виновной в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и на основании части 1 статьи 210 УК ей приговорена к лишению свободы на 2 года, без штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на срок 3 года. 

При этом к ней применили отсрочку исполнения назначенного основного наказания на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как пишет vitebsk.cc, это уже пятый педагог из Полоцкого района, осужденный в этом году за коррупцию. Кроме директрисы, на скамье подсудимых оказались завуч и трое учителей.

 
 
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Очередное дело педагога, приписывавшего себе лишние занятия, рассмотрел суд Полоцка и Полоцкого района, на этот раз на скамье подсудимых была директор.
 
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