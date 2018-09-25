Директор сельской школы получила два года колонии - обманула государство на $200

Женщина не вносила в журналы индивидуальных учебных занятий за 2016/2017 учебный год достоверные сведения о непосещении учащимися занятий.





На основании таких заведомо ложных сведений, содержащихся в журналах, в табели учета рабочего времени за сентябрь 2016 года – март 2017 года были необоснованно включены сведения об отработанном обвиняемой в 2016/2017 учебном году рабочем времени в количестве 68 часов, фактически не отработанном.





Пользуясь должностью директора женщина собственноручно утвердила этот табель, тем самым придав ему статус официального документа, и организовала его предоставление в централизованную бухгалтерию отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого районного исполнительного комитета для расчета своей заработной платы.





В результате махинаций с занятиями директрисе удалось получить лишние 393 рубля 3 копейки, которые в виде заработной платы были перечислены ей на карт-счет.









Судом женщина признана виновной в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и на основании части 1 статьи 210 УК ей приговорена к лишению свободы на 2 года, без штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на срок 3 года.





При этом к ней применили отсрочку исполнения назначенного основного наказания на полтора года.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



