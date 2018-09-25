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Глава Белкоопсоюза: У нас 2000 убыточных магазинов

26.09.2018 12:49 — Разное | Партизан  
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Валерий Иванов - бывший председатель Шкловского райисполкома, вице-премьер, генеральный директор Белорусской калийной компании. А еще житель Дроздов.

Глава Белкоопсоюза: У нас 2000 убыточных магазинов
В настоящее время он председатель правления Белкоопсоюза. После встречи с Александром Лукашенко он рассказал в эфире «Беларусь 1» о состоянии дел в организации. СБ опубликовала печатную версию интервью. 

О конкуренции с частными торговыми сетями

«В Беларуси 25.000 населенных пунктов. 100 точек открыла частная сеть (речь идет о магазинах Евроопт. — «НН»). А 24,9 тысяч когда откроет? Пусть открывает, развивается. Нас это совершенно не волнует, а только подстегивает к лучшей работе. Представляете, что такое 25000 и 100? 

Есть сеть с 34 торговыми точками и не в самых сложных районах. И то они испытывают трудности. Так это лето, а придет зима, весна, придет разлив, когда в этом году обслуживали два месяца на лодках. Какой частник на лодке повезет хлеб куда-то? Никто. 

Это все нагнетание обстановки, неизвестно для чего. Где хоть одна точка общественного питания в деревне? Где на селе открылась хорошая частная столовая? Нет такого. А у нас почти 1000 таких столовых на селе».


Об убыточных магазинах

«Населенный пункт в Житковичском районе. Там небольшое количество жителей. Магазин закрывать надо, по большому счету. Но население просто просит не закрывать, поскольку это единственная точка, где можно было собраться в этой деревеньке. Мы решили, что за счет каких-то других вопросов, прибыльных, будем содержать такие торговые точки. 

Их 2000. Одновременно закрыть — это будет неправильно. В этом заключается одна из социальных функций потребкооперации. По условиям бизнеса, конечно, нужно закрывать: либо организуй положительную работу точки, либо принимай какое-то непопулярное решение. Мы принимаем такие решения по согласованию с местными властями. 

Но чтобы повально закрывать 2000 магазинов… Во-первых, там 2 тысячи человек работают. Что с ними делать? Во-вторых, население нам не выскажет слова благодарности. Закрыть — самое простое решение. Уберут магазин — и деревни не станет".

О ребрендинге

«Сгладить различия между городом и селом в сельской торговле — единственное, зачем это делается. Можно проехать по нашим магазинам — этой разницы уже практически нет. Ассортимент тот же, обслуживание, выкладка товаров и возможность у человека сделать выбор. Мы вообще убрали прилавок. И любой, кто заходит, сразу удивляется: может, мы в «Евроопт» попали? Рекламирую сейчас нашего конкурента».

 
 
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Валерий Иванов - бывший председатель Шкловского райисполкома, вице-премьер, генеральный директор Белорусской калийной компании. А еще житель Дроздов.
 
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