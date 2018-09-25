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Кто украл символический ключа Витебска? Новые подробности дела

26.09.2018 12:12 — Разное | Партизан  
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Напомним, утром 6 августа витебчане забили тревогу: исчез ключ с надписью «Витебск» и изображением герба города, который держала во рту «золотая рыбка».

После инцидента прошло уже более 2-х месяцев, однако вопрос о том, как вандалам удалось безнаказанно надругаться над известным памятником, расположенным в центре города, остается открытым, пишет vkurier.by


«Золотая рыбка» в Витебске лишилась «ключа от города». Фото Светланы Васильевой 6 августа 2018 года

После публикации материала «Кто и когда украл ключ, который держала «золотая рыбка» на берегу Двины, не выяснили до сих пор», мы получили от нашей читательницы комментарий, который помог немного разобраться в ситуации.



Как прокомментировала «Витебскому курьеру» официальный представитель УВД по Витебской области Ольга Шкуратова, дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь находиться в производстве Витебского городского отдела Следственного комитета:

На данный момент лицо, похитившее ключ, не установлено. Но благодаря «Витебскому курьеру» определена дата пропажи — в ночь с 19 на 20 июля.

Не все так просто. В ту ночь в городе было много гостей — гуляли последние сутки на «Славянском базаре». И есть вероятность того, что кто-то прихватил с собой ключ в качестве сувенира.

Скорее всего, придется городу снова раскошелиться. Одно должно «утешать» — декоративная скульптура была изготовлена из силумина, а не из дорогой бронзы. Кроме того, как выяснилось, у компании «Литейный двор», которая отливала памятник, осталась форма ключа.

 
Теги: Витебск
 
 
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Напомним, утром 6 августа витебчане забили тревогу: исчез ключ с надписью «Витебск» и изображением герба города, который держала во рту «золотая рыбка».
 
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