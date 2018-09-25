|
Ford Mustang стал первым автомобилем, прошедшим Нюрбургринг в дрифте
Легендарная «Северная петля» Нюрбургринга в Германии (она же «Зеленый ад») предъявляет повышенные требования даже к опытным гонщикам. А как насчет того, чтобы пройти все 20 с лишним километров Нордшляйфе в управляемом заносе?
Именно это (как подчеркивают фордовцы, первым в истории) сделал чемпион мира по дрифту Вон Гиттин-младший за рулем своего специально подготовленного Ford Mustang RTR с пятилитровым двигателем мощностью 900 лошадиных сил.
Для Гиттина-младшего это была «возможность хорошо провести время, а не показать лучшее время круга». Тем не менее, в процессе он разогнался до 240 км/ч, уничтожил три комплекта покрышек и дошел до 6-й передачи на входах в повороты.
Время прохождения легендарной трассы в дрифте пресс-службой Ford обнародовано не было.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проехать Северную петлю знаменитого Нюрбургринга дано не каждому. А уж сделать это в непрерывном дрифте - и подавно. Но чемпион мира по дрифту Вон Гиттин-младший...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)