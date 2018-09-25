ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлены возрожденные фотоаппараты "Зенит". Цена - от 5 тысяч евро

26.09.2018 14:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

26 сентября на выставке Photokina 2018 в Кельне прошла презентация совместного проекта Leica и Красногорского завода имени С. А. Зверева — лимитированной камеры «Зенит М». Об этом пишет TJournal со ссылкой на shvabe.com.


Источник: shvabe.com

«Зенит М» разработана на основе камеры Leica M, но выполнена в дизайне фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий». Отличия также есть в компонентной базе и программном обеспечении. Leica займется изготовлением камеры и выступит поставщиком комплектующих, а объективы будут производиться на Красногорском заводе.

«Зенит М» выйдет в лимитированном дизайне с индивидуальным номером, всего планируется производство 500 экземпляров камеры. Точная цена пока неизвестна, камера «будет находиться в премиальном сегменте от пяти до шести тысяч евро».

Продажи «Зенит М» в Европе начнутся в декабре, в России — в январе следующего года. Камера будет доступна в интернет-магазине «Зенит» и в некоторых специализированных магазинах фототехники.

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные фотоаппараты:

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продажи "Зенит М" в Европе начнутся в декабре, в России - в январе следующего года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Апельсин стал фиолетовым за ночь. Химики объяснили почему
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика