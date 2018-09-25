26 сентября на выставке Photokina 2018 в Кельне прошла презентация совместного проекта Leica и Красногорского завода имени С. А. Зверева — лимитированной камеры «Зенит М». Об этом пишет TJournal со ссылкой на shvabe.com.



Источник: shvabe.com

«Зенит М» разработана на основе камеры Leica M, но выполнена в дизайне фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий». Отличия также есть в компонентной базе и программном обеспечении. Leica займется изготовлением камеры и выступит поставщиком комплектующих, а объективы будут производиться на Красногорском заводе.

«Зенит М» выйдет в лимитированном дизайне с индивидуальным номером, всего планируется производство 500 экземпляров камеры. Точная цена пока неизвестна, камера «будет находиться в премиальном сегменте от пяти до шести тысяч евро».

Продажи «Зенит М» в Европе начнутся в декабре, в России — в январе следующего года. Камера будет доступна в интернет-магазине «Зенит» и в некоторых специализированных магазинах фототехники.

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