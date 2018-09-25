Апельсин стал фиолетовым за ночь. Химики объяснили почему

Апельсин из Брисбена — настоящая знаменитость. Сперва он изменил цвет за несколько часов, и неожиданная транформация попала в мировые новости. Теперь ученые выяснили причину, и об этом тоже узнали тысячи человек, пишет ABC .



Фото: Neti Moffitt / abc.net.au

5 сентября жительница пригорода Брисбена Нети Моффитт разрезала апельсин и оставила его на столе. Дольки выглядели и пахли хорошо. Однако ночью фрукт поменял цвет: его мякоть стала ярко-фиолетовой.

Женщина отправила апельсин в лабораторию криминалистической экспертизы в Квинсленде, чтобы понять причину этой перемены.



Фото: Neti Moffitt / abc.net.au



Фото: Neti Moffitt / abc.net.au

Химики провели множество исследований вроде жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. Они искали пестициды или другие вредные вещества. Однако все, что они обнаружили — это железо.

Авторы экспертизы пришли к выводу, что цвет фрукта поменялся из-за реакции антоцианинов. Эти вещества естественным образом присутствуют в апельсинах и не считаются вредными для здоровья. Обычно они отвечают за окраску плодов в красный, фиолетовый и синий цвет.

Скорее всего, содержание антоцианинов в апельсине выросло из-за того, что он долго лежал в холодильнике. Когда его разрезали свежезаточенным ножом, частицы металла вступили в реакцию с соком и сделали фрукт ярко-фиолетовым.

Владелица апельсина вспомнила, что ее муж действительно точил нож перед тем, как она разрезала апельсин. Она отметила, что чувствует облегчение, получив результаты экспертизы.