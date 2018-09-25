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Старые советские мультфильмы перерисовали в HD-качестве
Компания «Яндекс»
Качество картинки улучшили с помощью нейронных сетей и специальной технологии DeepHD. На первый взгляд изменения не особенно заметны. Но если присмотреться, они стали более детализированными и гладкими. Это видно по мелким деталям — листьям деревьев, звездам, снежинкам, брызгам.
Ощутите разницу сами — для этого нужно провести курсором по картинке.
В высоком разрешении сегодня доступны десять мультфильмов, отреставрированных «Яндексом»: «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Бременские музыканты», «Дюймовочка», «Золотая антилопа», «Котенок по имени Гав», «Маугли», «Умка ищет друга», «Щелкунчик» и «Путешествие муравья». Их вы сможете найти
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Компания "Яндекс" перерисовала хиты киностудии "Союзмультфильм" с помощью нейросетей.
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