ЧП на «Могилевдрев»: возбуждено уголовное дело

По факту взрыва на «Могилевдреве» возбуждено уголовное дело, Следственный комитет проводит допросы свидетелей и осмотр места происшествия. Дело взял на контроль глава СК Иван Носкевич.

По факту взрыва в цеху «Могилевдрева» Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 302 (нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшие взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия) УК Беларуси. Следователи изъяли документацию, касающуюся техники безопасности на производстве и ряд объектов с целью дальнейшего их исследования специалистами Государственного комитета судебных экспертиз.

«Председатель СК Иван Носкевич утром 26 сентября прибыл в Могилев и провел оперативное совещание со следственной группой, созданной для расследования уголовного дела. Глава ведомства ознакомился с результатами первоначальных следственных действий, дал ряд указаний в рамках координации дальнейших действий взаимодействующих структур, а также поставил ход расследования на личный контроль. Также обсуждены меры, необходимые для бесперебойного функционирования предприятия и недопущения подобных случаев в будущем», - говорится в сообщении СК.