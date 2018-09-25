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В Бресте обнаружено тело девушки, пропавшей десять дней назад

26.09.2018 14:25 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте обнаружено тело девушки, пропавшей десять дней назад
angel_search / vk.com

Как ранее сообщал «АиФ», вечером 16 сентября 26-летняя Юлия Юхник уехала из дома на велосипеде и пропала. Вскоре было найдено ее транспортное средство, однако о судьбе девушки до сегодня ничего не было известно.

В Бресте обнаружено тело девушки, пропавшей десять дней назад В Бресте 26-летняя девушка уехала из дома на велосипеде и пропала

В милицию обратились родственники пропавшей. К поискам девушки приступили правоохранители и волонтеры. Как сообщила на своей странице в соцсети официальный представитель Следственного комитета Юлия ГОНЧАРОВА, проведенные следственные мероприятия позволили сделать вывод, что к исчезновению брестчанки причастен 46-летний мужчина.

Юлия Гончарова написала, что в день исчезновения девушка праздновала день рождения родственницы и после уехала на велосипеде. Свидетели рассказали, что последний раз видели Юлию Юхник в компании неизвестного мужчины.

Выяснилось, что между девушкой и 46-летним мужчиной произошел конфликт, в результате которого брестчанка получила множество смертельных ударов. Тело погибшей мужчина закопал на одной из автомобильных стоянок города. Примечательно, что жертва и подозреваемый не были знакомы.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз. Сообщается, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Расследование продолжается.

 
Теги: Брест
 
 
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