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С 1 октября отменяются некоторые поезда из Слуцка в Барановичи и обратно
26.09.2018 — Разное | Слуцк Город
С 1 октября до 1 мая 2019 года по субботам отменяются поезда региональных линий эконом-класса Слуцк-Барановичи-Слуцк. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в администрации жд-станции «Слуцк».
Отменяются:
Справки по телефону билетных касс станции «Слуцк» +375(1795)9-85-41 или единому номеру 115.
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С 1 октября до 1 мая 2019 года по субботам отменяются поезда региональных линий эконом-класса Слуцк-Барановичи-Слуцк. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в администрации...
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