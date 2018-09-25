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С 1 октября отменяются некоторые поезда из Слуцка в Барановичи и обратно

26.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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С 1 октября отменяются некоторые поезда из Слуцка в Барановичи и обратно

С 1 октября до 1 мая 2019 года по субботам отменяются поезда региональных линий эконом-класса Слуцк-Барановичи-Слуцк. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в администрации жд-станции «Слуцк».

Отменяются:

  • № 6203 Слуцк-Барановичи: отправление из Слуцка в 14:42, прибытие в Барановичи в 17:03.
  • № 6204 Барановичи-Слуцк: отправление из Барановичей в 12:06, прибытие в Слуцк в 14:32.

Справки по телефону билетных касс станции «Слуцк» +375(1795)9-85-41 или единому номеру 115.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 64
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С 1 октября до 1 мая 2019 года по субботам отменяются поезда региональных линий эконом-класса Слуцк-Барановичи-Слуцк. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в администрации...
 
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