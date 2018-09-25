|
Завершена проверка по факту смертельного падения из окна мужчины и женщины в Слуцке
26.09.2018 — Разное | Слуцк Город
В середине ноября прошлого года мужчина и женщина
В результате полученных травм женщина 1989 года рождения погибла на месте, мужчина 1977 г.р., не приходя в сознание, умер в больнице.
Как рассказала сайту SlutskGorod официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, по данному факту была проведена всесторонняя доследственная проверка, проведены множественные исследования, посмертные судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, опрошены соседи и родственники.
По результатам проверки выяснилось, что трагедия произошла в результате неосторожных действий погибших. За отсутствием состава преступления в возбуждении уголовного дела отказано.
Обстоятельства трагедии не уточняются по этическим причинам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В середине ноября прошлого года в Слуцке мужчина и женщина разбились при падении из окна на восьмом этаже многоквартирного дома в 12-м городке. Погибшие проживали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)