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Завершена проверка по факту смертельного падения из окна мужчины и женщины в Слуцке

26.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Завершена проверка по факту смертельного падения из окна мужчины и женщины в Слуцке

В середине ноября прошлого года мужчина и женщина разбились при падении из окна на восьмом этаже многоквартирного дома в 12-м городке. Погибшие проживали совместно.

В результате полученных травм женщина 1989 года рождения погибла на месте, мужчина 1977 г.р., не приходя в сознание, умер в больнице. 

Как рассказала сайту SlutskGorod официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, по данному факту была проведена всесторонняя доследственная проверка, проведены множественные исследования, посмертные судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, опрошены соседи и родственники.

В рамках проверки установлено, что перед происшествием какого-либо насилия не применялось, фактов противоправных действий со стороны третьих лиц в отношении погибших выявлено не было. Поскольку причастность третьих лиц не установлено, это исключает состав преступления.

По результатам проверки выяснилось, что трагедия произошла в результате неосторожных действий погибших. За отсутствием состава преступления в возбуждении уголовного дела отказано. 

Завершена проверка по факту смертельного падения из окна мужчины и женщины в Слуцке

Обстоятельства трагедии не уточняются по этическим причинам. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В середине ноября прошлого года в Слуцке мужчина и женщина разбились при падении из окна на восьмом этаже многоквартирного дома в 12-м городке. Погибшие проживали...
 
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