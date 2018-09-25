Когда в Слуцке начнут включать отопление?





Включать отопление в Слуцке пока не планируют. Об этом сайту SlutskGorod сообщил заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству Николай Павлович Пенязь.

В райисполкоме отметили, что, согласно Жилищному кодексу, отопление в домах включают после того, как среднесуточная температура воздуха не менее пяти дней подряд держится ниже +8°С, а при температуре ниже 10°С на протяжении пяти дней отопление включают в социальных объектах.

Николай Пенязь заверил, что городские котельные обслужены и готовы к запуску при наступлении холодов.

Как отметил директор Слуцкого ЖКХ Николай Воронько, коммунальщики постоянно мониторят данные о прошедшей погоде и прогнозы метеорологов.

— Прошедшая ночь действительно была холодной, следующие будут теплее, — рассказали в ЖКХ. — Поэтому вопрос о включении отопления пока не поднимается.

По данным метеостанции «Слуцк», сегодня ночью столбики термометров опускались до +2,4 градусов, но в ближайшие дни ночные температуры вернуться к отметкам выше +8°С.



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