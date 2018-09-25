В Украине создали искусственное сало. Об этом сообщает телеканал "МИР 24" со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что новинку разработали студенты Сумского аграрного университета. Искусственный салозаменитель изготовлен из растительного масла и желатина. Руководитель проекта, доцент кафедры питания Дмитрий Бидюк отметил, что искусственное сало - это здоровая альтернатива обычному шпику. По его словам, новый продукт, в отличие от натурального сала, не содержит вредных веществ и подходит даже вегетарианцам.

Лабораторное сало можно жарить или варить, оно не потеряет своей формы и консистенции. Продукт можно изготовить с кожицей и "мясной прослойкой".

Еще одной разработкой Сумского университета стали мясные гранулы. Их можно добавлять в фарш, колбасные изделия и полуфабрикаты из мяса. Для здоровья человека они являются абсолютно безопасными, так как произведены из растительных компонентов, а вот блюда, в частности, котлеты, делают гораздо сочнее.

Источник: БЕЛТА.

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