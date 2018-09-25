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Смертельный случай. Житель Лидского района на «Фольксвагене» переехал лежавшую на дороге пенсионерку

26.09.2018 — Разное | Lida.Info  
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Смертельный случай. Житель Лидского района на «Фольксвагене» переехал лежавшую на дороге пенсионерку

Наряду с пешеходами наиболее уязвимыми на дорогах остаются велосипедисты. На таких участников движения с начала года в Гродненской области совершено 54 и 24 наезда соответственно, в которых 14 человек погибли. В связи с сокращением светового дня осень является для них самым опасным периодом.

Очередной наезд со смертельным исходом совершен вчера в Щучинском районе. Примерно восемь вечера «Фольксваген» проехал по человеку там, где даже днем очень редко можно встретить машину. Автомобиль под управлением жителя Песковцов (Лидский район) двигался по узкой грунтовой улице в деревне Большие Лебедские, когда на проезжей части лежала пожилая женщина с велосипедом, которая до этого гостила у родственницы. Водитель возвращался от знакомого, с которым занимался машиной. По предварительной информации, юноша поднимал упавшие на коврик сигареты, когда услышал под нею скрежет. Пенсионерка, предположительно, находилась в нетрезвом состоянии и скончалась на месте происшествия. Катафот и тот оранжевого цвета имелся сзади на велосипеде.

Для минимизации сезонных проявлений в сфере безопасности дорожного движения с 28 сентября по 5 октября организовывается республиканская профилактическая акция «Стань заметней!», а 28 сентября – Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Не будь невидимкой – засветись в темноте!», сообщает ГАИ Гродненской области.

 
 
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Наряду с пешеходами наиболее уязвимыми на дорогах остаются велосипедисты. На таких участников движения с начала года в Гродненской области совершено 54 и 24 наезда...
 
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