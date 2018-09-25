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На торгах 26 сентября рубль вторые торги подряд снизился ко всем основным валютам
26.09.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
На Белорусской валютно-фондовой бирже 26 сентября прошли очередные торги валютами. Рубль вторые торги подряд снизился ко всем основным валютам.
Доллар вырос на BYN 0,0081 до 2,0963 рубля.
Евро подорожал на BYN 0,0126 до 2,467 рубля.
Российский рубль укрепился на BYN 0,0153 до 3,1879 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 26 сентября прошли очередные торги валютами. Рубль вторые торги подряд снизился ко всем основным валютам. Доллар вырос на BYN...
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