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Чиновника-коррупционера из Монголии задержали на границе

26.09.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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24 сентября военнослужащие пограничной заставы «Теребунь» задержали двух граждан Монголии, которые пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу в Брестском районе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59154.php

Чиновника-коррупционера из Монголии задержали на границе

Супружеская пара, обходя населенные пункты стороной, следовала к границе. По словам главы семейства, он состоял на государственной службе и при этом занимался противоправной деятельностью в Улан-Баторе. После того, как об этом стало известно правоохранительным органам, чиновник принял решение вместе с женой скрыться у родственников, проживающих в Германии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59154.php

Чиновника-коррупционера из Монголии задержали на границе

В настоящее время нарушители помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. В отношении них начат административный процесс по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.30 (нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Нелегалов ожидает депортация с запретом въезда в Республику Беларусь сроком до 5 лет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59154.php

Чиновника-коррупционера из Монголии задержали на границе

 
 
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24 сентября военнослужащие пограничной заставы «Теребунь» задержали двух граждан Монголии, которые пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу в...
 
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