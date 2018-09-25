Чиновника-коррупционера из Монголии задержали на границе

24 сентября военнослужащие пограничной заставы «Теребунь» задержали двух граждан Монголии, которые пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу в Брестском районе.



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Супружеская пара, обходя населенные пункты стороной, следовала к границе. По словам главы семейства, он состоял на государственной службе и при этом занимался противоправной деятельностью в Улан-Баторе. После того, как об этом стало известно правоохранительным органам, чиновник принял решение вместе с женой скрыться у родственников, проживающих в Германии.



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В настоящее время нарушители помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. В отношении них начат административный процесс по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.30 (нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Нелегалов ожидает депортация с запретом въезда в Республику Беларусь сроком до 5 лет.



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