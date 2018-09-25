Зоологи нашли самую большую птицу в мире. Она была тяжелее динозавра

Около тысячи лет назад Мадагаскар был заселен огромными птицами, по размеру не уступавшим динозаврам. Они были настолько тяжелыми, что просто не могли взлететь, отсюда одно из названий этого вида — «слоновьи птицы». Ученым удалось выделить наиболее крупных представителей этого рода в отдельный вид Vorombe titan, сообщает Зоологическое общество Лондона.



Изображение: Jaime Chirinos / zsl.org

Сегодня эта птица-монстр вымерла, но сохранились многочисленные останки, позволившие воссоздать ее облик. Весил Vorombe titan около 800 кг — как семь современных страусов, а его рост нередко превышал три метра.

На самом деле кости птиц-слонов ученые собирают с средины 1800-х годов. Но найденные останки они идентифицировали как принадлежащие другому виду птиц-слонов известному как Aepyornis maximus, утверждает докторант-исследователь Зоологического общества Лондона Джеймс Хансфорд.

Выделить Vorombe titan в отдельный вид, помог компьютерный анализ останков этих птиц, находящихся в разных музеях мира. С помощью цифровых технологий были даже воссозданы сломанные и поврежденные фрагменты костей.