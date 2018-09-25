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Зоологи нашли самую большую птицу в мире. Она была тяжелее динозавра

26.09.2018 14:35 — Разное | Tut.by  
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Около тысячи лет назад Мадагаскар был заселен огромными птицами, по размеру не уступавшим динозаврам. Они были настолько тяжелыми, что просто не могли взлететь, отсюда одно из названий этого вида — «слоновьи птицы». Ученым удалось выделить наиболее крупных представителей этого рода в отдельный вид Vorombe titan, сообщает Зоологическое общество Лондона.


Изображение: Jaime Chirinos / zsl.org

Сегодня эта птица-монстр вымерла, но сохранились многочисленные останки, позволившие воссоздать ее облик. Весил Vorombe titan около 800 кг — как семь современных страусов, а его рост нередко превышал три метра.

На самом деле кости птиц-слонов ученые собирают с средины 1800-х годов. Но найденные останки они идентифицировали как принадлежащие другому виду птиц-слонов известному как Aepyornis maximus, утверждает докторант-исследователь Зоологического общества Лондона Джеймс Хансфорд.

Выделить Vorombe titan в отдельный вид, помог компьютерный анализ останков этих птиц, находящихся в разных музеях мира. С помощью цифровых технологий были даже воссозданы сломанные и поврежденные фрагменты костей.

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Весил Vorombe titan около 800 кг - как семь современных страусов, а его рост нередко превышал три метра.
 
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