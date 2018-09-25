Корейский производитель расширяет линейку суббренда N, которым обозначаются самые «темпераментные» версии легковушек Hyundai. Первенцем, напомним, стал хот-хэтч i30 N , компанию которому теперь составит «разогретый» вариант литфбека i30 Fastback .





Новый i30 Fastback N преподносится в качестве более практичной альтернативы исходному хэтчбеку, с которым пятидверный лифтбек делит техническую начинку. Двухлитровая турбо-«четверка» под капотом развивает 250 лошадиных сил, а с пакетом Performance — на 25 сил больше. Крутящий момент в обоих случаях достигает 353 Нм, но в кратковременном режиме Overboost (то есть повысив давление наддува) его можно увеличить до 378 Нм.





Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Спринт до 100 км/ч у i30 Fastback N занимает 6,4 секунды, версия Performance оказывается на 0,3 секунды быстрее. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.





С гражданскими версиями «подзаряженный» вариант лифтбека i30 не спутаешь благодаря новым бамперам с укрупненными воздухозаборниками спереди и элементом диффузора сзади, парочке выхлопных патрубков и декоративным красным полоскам.

Как у хэтчбека i30 N, оснащение «горячего» лифтбека включает систему N Grin Control, с помощью кнопок на руле позволяющую выбирать один из пяти режимов регулировки шасси (Eco, Normal, Sport, N и N Custom, то есть индивидуальные настройки). Объем багажника варьируется от 450 л до 1351 л со сложенными сиденьями заднего ряда.





Широкой публике i30 Fastback N покажут на грядущем автосалоне в Париже, цена дебютанта пока неизвестна.