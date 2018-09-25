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Единый день безопасности дорожного движения пройдет 28 сентября под девизом «Не будь невидимкой – засветись в темноте!»

26.09.2018 — Разное | Полымя  
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«Не будь невидимкой – засветись в темноте!» Под таким девизом в последнюю пятницу сентября, 28-го числа, пройдет Единый день безопасности дорожного движения. При движении в темное время суток по неосвещенным дорогам водитель видит только ту часть дороги, которая освещена фарами автомобиля. При этом способность глаз к восприятию световых контрастов становится хуже, чем при дневном свете. Особенно трудно заметить на дороге в темноте пешеходов, велосипедистов и гужевой транспорт.

Единый день безопасности дорожного движения пройдет 28 сентября под девизом «Не будь невидимкой – засветись в темноте!»

Около 45% всех (дорожно-транспортных происшествий) в Беларуси совершаются в темное время суток. По происшествиям с участием пешеходов в осенне-зимний период эта цифра доходит до 65%. Таким образом, риск попасть в аварию в темное время суток у пеших граждан в 2 раза выше, чем в светлое.

Поэтому возникает необходимость сделать пешеходов как можно более видимыми и заметными за счет увеличения расстояния до момента обнаружения человека на дороге. Именно средства пассивной безопасности из световозвращающих материалов помогают пешим гражданам избежать ДТП либо сократить количество травм в их результате. Все типы световозвращателей, предназначенные для обозначения пешеходов, изготовлены из специального материала, который в отличие от обычных материалов не рассеивает свет, а отражает его обратно в сторону источника света.

Пешеходные отражатели, назовем их катафотами, представляют собой чаще всего свободно свисающие световозвращающие пластины либо прикрепленные к одежде значки и наклейки. Вариант таких катафотов для детей выполняется в виде зверюшек, сердечек и других мультяшных персонажей. Еще один способ обозначить пешехода в темноте – это вшитые в одежду или обувь кусочки ткани со световозвращающей поверхностью, а также нарукавные повязки, браслеты и термонаклейки из аналогичных материалов.

Единый день безопасности дорожного движения пройдет 28 сентября под девизом «Не будь невидимкой – засветись в темноте!»

Ежедневно сотрудниками ГАИ и других служб с проезжей части изымаются пешеходы. В большинстве случаев эти люди находятся в состоянии алкогольного опьянения и не способны контролировать своё поведение. Они запросто могут усесться или прилечь прямо посреди дороги.

Согласно Правилам дорожного движения, пешеходы должны двигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам и обочинам, а если их нет – по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту. Это позволит увидеть приближающийся транспорт и своевременно среагировать при опасности.

Пешие участники дорожного движения, игнорирующие требования по обозначению себя в темное время суток световозвращающими элементами, привлекаются к административной ответственности. За это нарушение им грозит штраф в размере до 3 базовых величин, нетрезвому пешеходу– до 5 базовых величин.

Уважаемые граждане! Если Вы обнаружили пьяного пешехода или пешехода, который представляет серьезную опасность на дороге, убедительная просьба позвонить в дежурную часть РОВД Кореличского райисполкома по тел. 21442 или 102, тем самым Вы спасете его жизнь!

А.М. Парфенко
начальник отделения ГАИ

 
 
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«Не будь невидимкой – засветись в темноте!» Под таким девизом в последнюю пятницу сентября, 28-го числа, пройдет Единый день безопасности
 
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