СК: в Молодечно пьяный рабочий ремонтировал крышу и упал с высоты

Как стало известно, инцидент произошел еще 17 августа. 38-летний мужчина выполнял работы по устройству кровли навеса на территории общества с дополнительной ответственностью в Молодечно. В какой-то момент рабочий не удержался и упал с высоты около 3,5 метров.

Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, проведенные следственные мероприятия позволили сделать вывод, что к травмированию мужчины привели нарушения в организации работы по охране труда, технике безопасности, ненадлежащий контроль за работниками со стороны должностных лиц предприятия.

В частности, выяснилось, что в момент инцидента рабочий находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ограждающая конструкция возводилась на территории производственного цеха без разработки соответствующих нормативных актов, а рабочие не прошли инструктаж по технике безопасности и не имели специальных средств страховки и защиты.

По данному факту в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 303 УК Республики Беларусь («Нарушение правил производственно-технической дисциплины или правил безопасности на объектах использования атомной энергии, создавшее угрозу радиоактивного загрязнения»). Ему грозит наказание вплоть до двух лет ограничения свободы.