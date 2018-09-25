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СК: в Молодечно пьяный рабочий ремонтировал крышу и упал с высоты

26.09.2018 15:02 — Разное | Аргументы и факты  
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СК: в Молодечно пьяный рабочий ремонтировал крышу и упал с высоты
Следственный комитет РБ

Как стало известно, инцидент произошел еще 17 августа. 38-летний мужчина выполнял работы по устройству кровли навеса на территории общества с дополнительной ответственностью в Молодечно. В какой-то момент рабочий не удержался и упал с высоты около 3,5 метров.

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Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, проведенные следственные мероприятия позволили сделать вывод, что к травмированию мужчины привели нарушения в организации работы по охране труда, технике безопасности, ненадлежащий контроль за работниками со стороны должностных лиц предприятия. 

В частности, выяснилось, что в момент инцидента рабочий находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ограждающая конструкция возводилась на территории производственного цеха без разработки соответствующих нормативных актов, а рабочие не прошли инструктаж по технике безопасности и не имели специальных средств страховки и защиты.

По данному факту в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 303 УК Республики Беларусь («Нарушение правил производственно-технической дисциплины или правил безопасности на объектах использования атомной энергии, создавшее угрозу радиоактивного загрязнения»). Ему грозит наказание вплоть до двух лет ограничения свободы.

 
 
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Обстоятельства травмирования мужчины устанавливают представители Следственного комитета, возбуждено уголовное дело.
 
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