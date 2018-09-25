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Когда в Минске включат отопление?

26.09.2018 15:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ремонт дорог, благоустройство и озеленение, а также уборка подъездов и дворовых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Когда в Минске включат отопление?

К этим работам планируют приступить коммунальщики Минска с 1 октября. В это время стартует традиционная подготовка города к зиме. С начала года уже приведены в порядок сотни дворов и территорий предприятий, оборудовано несколько тысяч дополнительных парковочных мест. В планах - завершить ремонт остановочных пунктов и украсить город новыми деревьями.

Когда в Минске включат отопление?

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Будет высадка аллеи в честь 100-летия МВД в Лошицком парке, посадка 100 яблонь на территории парка Победы с участием комсомольцев, БРСМ. У нас есть районы-юбилеры, которые тоже будут высаживать аллеи.

Основная задача – подготовить объекты к зиме. Нужно и текущий ремонт завершить, выполнить окрашивание малых архитектурных форм (это более 2 тысяч), которые необходимо подготовить к сезону.

Когда в Минске включат отопление?

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Мы надеемся на помощь трудовых коллективов, комитетов территориальных самоуправлений в период проведения месячника. Также будут организованы субботники с участием жителей.

Когда в Минске включат отопление?

Что касается отопления, то его в Минске включат, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов в течение пяти дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ремонт дорог, благоустройство и озеленение, а также уборка подъездов и дворовых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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