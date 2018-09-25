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Когда в Минске включат отопление?
Новости Беларуси. Ремонт дорог, благоустройство и озеленение, а также уборка подъездов и дворовых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этим работам планируют приступить коммунальщики Минска с 1 октября. В это время стартует традиционная подготовка города к зиме. С начала года уже приведены в порядок сотни дворов и территорий предприятий, оборудовано несколько тысяч дополнительных парковочных мест. В планах - завершить ремонт остановочных пунктов и украсить город новыми деревьями.
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Основная задача – подготовить объекты к зиме. Нужно и текущий ремонт завершить, выполнить окрашивание малых архитектурных форм (это более 2 тысяч), которые необходимо подготовить к сезону.
Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Что касается отопления, то его в Минске включат, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов в течение пяти дней.
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Новости Беларуси. Ремонт дорог, благоустройство и озеленение, а также уборка подъездов и дворовых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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