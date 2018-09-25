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В России инсценировали нападение спецназа на школу, чтобы «помнили Беслан»

26.09.2018 15:05 — Разное | KYKY  
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В Екатеринбурге для детей и подростков провели патриотический квест «Наши в городе». Для «воспитания молодежи патриотами» во время мероприятия инсценировали захват школьников в заложники – чтобы они помнили о случившемся в 2004 году в Беслане, пишет 66.ru. 

Среди организаторов квеста – общественное движение «Казачий дозор», Росгвардия, Уральский фонд помощи инвалидам, молодежная организация «Русское будущее», МВД и многие другие. Мероприятие посвятили сразу нескольким событиям – Куликовской битве, переходу армии Суворова через Альпы, 70-летию со дня рождения Героя России генерал-полковника Анатолия Романова и памяти жертв теракта в Беслане.

По программе школьники должны были поучаствовать в общей молитве, собрать и разобрать автомат Калашникова, а также спеленать ребенка. Еще в распорядок дня входили запуск голубей, «сдача казачьих традиционных нормативов» и реконструкция «местного боя времен чеченской войны». 

Показательные выступления продлились только пять минут. Зрителям объяснили, что многое забыли показать, поэтому было так коротко. После этого спецназовцы захватили школьников в заложники. В итоге все закончилось стрельбой и минутой молчания в память о погибших во время теракта.

В положении о проведении квеста написано: «Стратегическая цель мероприятия – воспитание молодежи патриотами нашей страны с активной гражданской позицией в духе славных героических традиций отечественной истории, способными противостоять современным вызовам, встающим перед нашей Родиной – Россией – как в настоящее время, так и в будущем, а также вовлечение детей-инвалидов в активную молодежную среду».

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в Беслане и взяли в заложники больше тысячи человек. Через три дня силовики начали штурм школы. Во время спецоперации погибло 334 человека, в том числе 186 детей.

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В Екатеринбурге для детей и подростков провели патриотический квест «Наши в городе». Для «воспитания молодежи патриотами» во время мероприятия инсценировали...
 
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