euroradio.fm Парень утверждает, что из-за последствий того задержания уже несколько месяцев вынужден пить сильные обезболивающие и не может нормально спать, передает





Кто-то весом под 100 кг





Утром 25 марта 2017 года ОМОН ворвался в офис "Весны", где накануне Дня воли собрались международные наблюдатели, волонтёры и юристы. Было задержано 57 человек, среди них — Кристиан Шинкевич.





"Как только КГБ с омоном вломились в квартиру и приказали всем лечь на пол, я начал выполнять это требование. Когда уже почти присел, кто-то из омоновцев сильно ударил меня ногой в область крестца слева, сел сверху и заломил руки, — вспоминает события того дня активист. — Так этот "кто-то" весом под 100 кг сидел на мне около 20 минут".





Через несколько часов правозащитников отпустили. Кристиан уже тогда хромал, у него болела левая нога. Вместе с другом парень поехал в 6-ю городскую больницу Минска . Там ему поставили диагноз: "Ушиб тазобедренного и коленного суставов слева, царапина на предплечье".









Заключение медиков после задержания 25 марта 2017 года.





Круговорот документов в природе





Из больницы Шинкевич вернулся в Первомайский РУВД и написал заявление об избиении. Ему была назначена судебно-медицинская экспертиза. Дело вроде бы пошло, но...





"Тишина длилась полтора года. В августе 2018-го официально пытаюсь узнать, где ответ. А из МВД и пишут, что заявление было зарегистрировано и передано в Следственный комитет. СК, в свою очередь, сообщил, что никаких материалов по этому поводу не получал. Направляют обратно в милицию. Там говорят, что вот под опись присылали все материалы следователям. Следственный комитет снова отвечает, что ничего не получили", — рассказывает Еврорадио Кристиан Шинкевич.





Парень жалуется на действия силовиков в Прокуратуру. По его словам, запрос "спускают" в то же отделение милиции, которое уже дважды сообщало, что отправило документы следователям. Эти действия Шинкевич сейчас обжалует в городской прокуратуре. Если получит отписки, собирается обращаться в суд самостоятельно.

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Медицинские приключения





Поводом постоянно вспоминать о заявлении, отнесенном в милицию 25 марта 2017 года, была боль, которая с тех пор не отпускала Шинкевича.





"Через недели две-три боль почти прошла, но ещё через месяц снова вернулась, и уже намного сильнее. Настолько, что просто утром проснулся уже от боли, — вспоминает Шинкевич. — Помогали простые обезболивающие, потом пошёл уже к неврологу, так как боль часто повторялась. Меня направили на МРТ. Учитывая, что бесплатного МРТ в Беларуси нужно долго ждать, я пошёл платно на МРТ в РНПЦ онкологии в Боровлянах. Там 9 сентября 2017 года и сделал МРТ крестово-поясничного отдела позвоночника".





Врач, по словам активиста, посмотрела томограмму и выдала заключение о небольшом остеохондрозе. Следующие врачи, отталкиваясь от этого заключения, говорили, что травм нет. По итогу Шинкевича отправили к психиатру, так как думали, что боли возникли на нервной почве. Также он проходил другие обследования и физиотерапию.





Через какое-то время парень переехал учиться в Польшу.





"В июле 2018 года состоялось такое обострение, что я не мог повернуться на кровати, а через пару дней и вообще лежать от боли. Тогда уже врачи, видя, что боль есть даже при пальпации, а простые обезболивающие не помогают, выдали мне рецепт на трамадол. Однако даже этот препарат снимал боль не до конца, просто хотя бы позволял засыпать, было легче".





Студента отправили повторно пройти нужных врачей. Один из них, пересматривая результаты МРТ, заметил сильное воспаление.





"Я написал жалобу в РНПЦ по поводу того, что они допустили сильную врачебную халатность, — продолжает Шинкевич. — Они выдали новое заключение по старым снимкам МРТ: написали, что действительно есть воспаление на суставах. Пришлось побегать по Минску к ортопедам, которые отправляли и к онкологам, и к фтизиатарам, чтобы исключить что-то автоиммунное или онкологическое".

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В результате Шинкевичу был поставлен новый диагноз: "Посттравматическое воспаление крестово-подвздошного сочленения". Активиста ожидает дорогое и тяжёлое лечение, которое займёт от одного до трёх лет.



