"Коммунизм" закончился: жителям Туркменистана придется платить за коммуналку

Об этом во вторник, 25 сентября на первом заседании восстановленного Халк Маслахаты (Народного совета) заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба главы государства.









президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов





Президент напомнил, что «в нелегкий переходный период были введены льготы по бесплатному пользованию газом, электроэнергией, водой, солью, установлены минимальные тарифы на коммунальные услуги и другие льготы».





Однако, по его словам, сейчас «доходы населения заметно увеличились, созданы каждой семье широкие возможности для заработка». А значит – настало время подумать о том, что природные богатства должны сохраниться и для будущих поколений. Именно целям экономии ресурсов и послужит новая «обоснованная система тарификации».





В тот же день Бердымухамедов подписал постановление, предписав с 1 января 2019 года упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли.





ca-news.org Бесплатное пользование газом, водой и электроэнергией было введено в Туркменистане в 1993 году при первом президенте Сапармурате Ниязове. В 2017 году было объявлено об отмене для населения страны льгот на бесплатный газ, электричество и воду, пишет



