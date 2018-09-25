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У фильма "Хрусталь" появился конкурент за право выдвигаться от Беларуси на "Оскар"
Завтра на «Беларусьфильме» состоится закрытый показ белорусского фильма «Пес рыжий». Продюсер картины Сергей Жданович сообщил, что подал картину для просмотра оскаровским комитетом, чтобы ее в том числе рассмотрели как претендента на «Оскар» от Беларуси.
Продюсер белорусской картины «Пес рыжий» Сергей Жданович рассказал TUT.BY, что картину изначально снимали с потенциалом показа на кинофестивалях. Но когда появилась возможность представить фильм от Беларуси на «Оскаре», он обратился на «Беларусьфильм».
— Я пришел к гендиректору «Беларусьфильма» и спросил, принято ли решение насчет того, какой фильм будет выдвинут от Беларуси на «Оскар». Мне сказали, что решение не принято, есть лишь фильм-претендент — «Хрусталь». Я спросил, есть ли возможность показать комиссии и «Пес рыжий».
Сергей подчеркивает, что обратился с этим вопросом к гендиректору «Беларусьфильма» около двух месяцев назад. Однако просмотр назначали лишь на 27 сентября.
— Комиссия посмотрела «Хрусталь», сейчас посмотрит «Пес рыжий». А дальше решит, кого отправит на «Оскар». Ведь что такое отборочный тур или конкурсная программа? Она подразумевает, что картина будет не одна, а как минимум две. Иначе из чего выбирать? — задает риторический вопрос продюсер.
— Вас не смутило, что в прессе фигурировал только один претендент на «Оскар» от Беларуси — фильм «Хрусталь»?
— Пресса — это пресса, а есть первоисточник. К нему я как продюсер и обратился, чтобы узнать, принято ли окончательное решение. Ведь если есть возможность показать и нашу картину — мы с удовольствием ее покажем. У «Пса рыжего» хороший не только фестивальный потенциал, но и коммерческий. Да, история военная, многие говорят, она заезжена и неактуальна. Но я считаю, она актуальна. Более того, мы раскрыли тему о собаках-истребителях танков. А эту тему еще никто не раскрывал.
Сергей также отмечает, что фильм снят белорусскими кинематографистами и продюсерами, в картине снимались белорусские актеры.
— Да, он снят с привлечением ресурсов «Беларусьфильма» (костюмы, реквизит, декорации), съемки проходили в том числе на «Линии Сталина». Но мы снимали его за собственные средства.
До инициатора белорусского оскаровского комитета Игоря Поршнева TUT.BY дозвониться не удалось.
Напомним, в начале июля
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Продюсер картины "Пес рыжий" Сергей Жданович сообщил, что подал картину для просмотра оскаровским комитетом, чтобы ее в том числе рассмотрели как претендента на...
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