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Ликбез: как работает мобильная связь?

26.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Еще не так давно мы пользовались кнопочными телефонами, звонили и писали SМS латинскими буквами, чтобы в одном сообщении поместилось определенное количество символов. А сегодня родители хотят быть на связи с детьми, поэтому смартфоны есть у школьников, осваивают гаджеты и люди старшего поколения — учатся находить нужную информацию, любимые фильмы, общаются с друзьями и детьми в социальных сетях. Для нас привычно, что в любой точке страны смартфон держит связь с близкими. Мы больше не ощущаем волшебства, и все же интересно, как это работает?

Как устроена мобильная связь?

Вы набрали номер и нажали «Вызов» — сигнал отправляется на одну из ближайших базовых станций. Все они похожи по устройству: антенны на вышке, столбе или крыше здания, системный блок, основное и резервное электропитание. Антенна базовой станции принимает сигнал телефона и отправляет на контроллер, а оттуда на коммутатор, который проверяет, где находится второй абонент и передает по обратной цепочке: коммутатор, контроллер, базовая станция, смартфон второго абонента. Пару движений — и мы слышим голос человека в трубке. Никакой магии, только физика, работа десятков сложных систем, цифровые данные и профессиональные инженеры связи.

Базовые станции в городе покрывают территории вокруг себя на 1-2 километра. Если нанести их на карту и раскрасить разными цветами, получатся разноцветные соты. В центре соты стоит мачта, столб или здание, где размещены направленные антенны. Для простоты, представьте себе маяк в море: три прожектора, которые светят в разные стороны. Так и антенны, которые покрывают сигналом заданный участок в несколько сотен метров.

 
 
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Еще не так давно мы пользовались кнопочными телефонами, звонили и писали SМS латинскими буквами, чтобы в одном сообщении поместилось определенное количество...
 
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