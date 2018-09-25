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Microsoft добавит поддержку мыши и клавиатуры в Xbox One

26.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Microsoft наконец устранит один из досадных недостатков Xbox One: в консоль добавят поддержку мыши и клавиатуры. Отсутствие двух самых привычных для геймеров инструментов в приставках — неизменный повод для насмешек со стороны PC-пользователей. В шутках действительно есть доля правды: например, стратегии на геймпаде всегда были сомнительным удовольствием. С этим скоро будет покончено, но и без ложки дёгтя не обошлось: улучшение получат далеко не все игры.

Как сообщает официальный пресс-релиз, уже в ближайшее недели участники программы Xbox Insiders смогут протестировать клавиатуру и мышь на Xbox One. Одним из первых тайтлов с новой функцией станет Warframe. Microsoft подчёркивает, что поддержка альтернативной периферии не является обязательной: решение о её использовании целиком и полностью лежит на разработчиках.

 
 
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Microsoft наконец устранит один из досадных недостатков Xbox One: в консоль добавят поддержку мыши и клавиатуры. Отсутствие двух самых привычных для геймеров инструментов...
 
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