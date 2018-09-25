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Беларусбанк предоставил кредиты на Br350 млн по адресному субсидированию жилья

26.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставило кредиты почти на Br350 млн по указу №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

Беларусбанк к кредитованию по указу №240 приступил 19 сентября 2017 года и с этого времени заключил 10 тыс. кредитных договоров. «С такими результатами банк является безусловным лидером в стране в сфере кредитования недвижимости как на условиях, определенных банком, так и в рамках государственной программы строительства жилья», — отметили в отделе коммуникаций.

Заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина подчеркнула, что система адресного субсидирования в жилищном строительстве показала свою востребованность и жизнеспособность. «Учитывая социальную направленность указа и приоритет жилищного кредитования для банка, во взаимодействии с государственными органами мы, безусловно, выполним до конца года свои обязательства по направлению Br395 млн на адресное субсидирование строительства жилья», — заверила она.

 
 
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ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставило кредиты почти на Br350 млн по указу №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве, сообщили БЕЛТА в отделе...
 
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