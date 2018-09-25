﻿ Проект закона по содействию инновационному развитию разработан в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект закона по содействию инновационному развитию разработан в Беларуси

26.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

На заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах при Государственном комитете по науке и технологиям рассмотрели предложения, подготовленные для включения в проект закона «Об изменении закона «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В частности, предлагается существенно сократить сроки включения мероприятий в Государственную программу инновационного развития, а также сроки их выполнения и вывода инновационной продукции на рынок. Кроме того, документ упорядочит предоставление налоговых льгот, закрепленных в других нормативно-правовых актах, для стимулирования инновационной деятельности. Как подчеркнули в пресс-службе, эти дополнения и изменения повысят привлекательность госпрограммы инновационного развития для предприятий, инвесторов и финансовых структур.

Предлагается также закрепить, что источником финансирования мероприятий данной госпрограммы, помимо прочих, будут средства республиканского централизованного и местных инновационных фондов. Как пояснил председатель ГКНТ Александр Шумилин, это позволит сконцентрировать средства инновационных фондов на выполнении высокотехнологичных и важных для страны проектов. Он также подчеркнул, что проект закона направлен на инновационное развитие и содействие цифровой трансформации национальной экономики.-

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах при Государственном комитете по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беседа о безопасности с соцработниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика