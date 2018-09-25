Проект закона по содействию инновационному развитию разработан в Беларуси

На заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах при Государственном комитете по науке и технологиям рассмотрели предложения, подготовленные для включения в проект закона «Об изменении закона «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В частности, предлагается существенно сократить сроки включения мероприятий в Государственную программу инновационного развития, а также сроки их выполнения и вывода инновационной продукции на рынок. Кроме того, документ упорядочит предоставление налоговых льгот, закрепленных в других нормативно-правовых актах, для стимулирования инновационной деятельности. Как подчеркнули в пресс-службе, эти дополнения и изменения повысят привлекательность госпрограммы инновационного развития для предприятий, инвесторов и финансовых структур.

Предлагается также закрепить, что источником финансирования мероприятий данной госпрограммы, помимо прочих, будут средства республиканского централизованного и местных инновационных фондов. Как пояснил председатель ГКНТ Александр Шумилин, это позволит сконцентрировать средства инновационных фондов на выполнении высокотехнологичных и важных для страны проектов. Он также подчеркнул, что проект закона направлен на инновационное развитие и содействие цифровой трансформации национальной экономики.-