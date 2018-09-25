В Украине создали искусственное сало

Искусственный салозаменитель разработали студенты аграрного университета в Сумах под руководством доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка. Рецепт оказался простым — растительное масло и желатин, пишет издание «Сегодня» .



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Свое изобретение ученый называет «здоровой альтернативой» жирному свиному салу, так как оно не содержит многих вредных веществ животного происхождения. Такое сало могут есть даже вегетарианцы.

Вкус тоже был тщательно подобран, в итоге от настоящего шпика продукт не отличить. Даже самые придирчивые гурманы и фанаты народной кухни останутся довольны изобретением сумских энтузиастов.

«Наше сало — здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: обычное соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности», — уверяет Дмитрий Бидюк.

Работают в лаборатории и над разработкой биопленки. Она должна стать заменителем привычного целлофана. Изготавливать из нее можно будет упаковочный материал, пакеты или пищевую пленку.