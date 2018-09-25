Верхнедвинск готовится встретить гостей «Дожинок-2018»

В начале недели в райисполкоме прошло оперативное заседание штаба, на котором дана оценка готовности района к проведению 28 сентября в Верхнедвинске областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2018».

Председатель райисполкома И.И. Маркович отметил, что верхнедвинцы в целом подготовились к проведению праздника, равных по масштабу которому не было на нашей земле. «Дожинок» ждали, их приближали нелёгким трудом на хлебной ниве, к ним всесторонне готовились, приводя в порядок объекты и территории. На эти цели направлено более 20 млн рублей, обновлено свыше 200 объектов. Город преобразился, и это с восхищением отмечают гости нашего края.

Однако в оставшиеся дни все трудовые коллективы и жители района призваны внести последние штрихи в подготовку к приёму гостей. Необходимо привести в идеальный порядок улицы и территории организаций, частные домовладения, по-хозяйски посмотреть, всё ли сделано – от вывесок на зданиях до уборки двора. Ситуация усложняется неблагоприятными погодными условиями, но это никоим образом не должно помешать интенсивному проведению подготовительных работ.

Главой района поставлены задачи перед ответственными службами об обеспечении правопорядка и бесперебойного функционирования всех коммуникаций, украшении города, создании праздничного настроения у людей. Программа фестиваля очень интересна и насыщена, поэтому надо позаботиться о том, чтобы на нём побывали все желающие. С этой целью работникам будут предоставлены выходные дни, организованы дежурные группы в дошкольных учреждениях, предусмотрены дополнительные рейсы автобусов. Руководители предприятий и организаций должны предпринять все меры по своевременной выплате зарплаты.

Проанализировано выполнение протокола поручений председателя райисполкома по подготовке к «Дожинкам».

И.И. Маркович подчеркнул, что дело чести хозяев – достойно принять гостей. В эти дни мы все должны объединиться в стремлении показать любовь к своей земле, уважение к человеку труда, умение хозяйствовать и красиво встречать всех, кто проявил интерес к нашему краю. Проведение «Дожинок» — это в конечном итоге инвестиции в наше собственное благополучие.

Программа и схемы расположения объектов «Дожинок» – в газете «Дзвінская праўда».