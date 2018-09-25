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В Верхнедвинске открылось обновлённое отделение связи

26.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Накануне областных «Дожинок» в Верхнедвинске открылось новое помещение центрального отделения почтовой связи.
О том, насколько нужны людям услуги почты, свидетельствовало большое количество посетителей, собравшихся к открытию объекта.

В Верхнедвинске открылось обновлённое отделение связи

Отделение почтовой связи открывают Е. М. Климова и Ж. А. Паршуто.

Обращаясь к жителям Верхнедвинска, начальник Новополоцкого ГУПС Витебского филиала РУП «Белпочта» Елена Михайловна Климова подчеркнула, что модернизация Верхнедвинского ОПС проведена с целью улучшения качества обслуживания клиентов. Здесь не только сохранен спектр почтовых услуг, но и созданы условия для развития новых.
Начальник Верхнедвинского участка почтовой связи Ж.А. Паршуто выразила надежду, что обновлённое помещение понравится посетителям, и они будут приходить сюда не только осуществлять коммунальные платежи и получать посылки, но и активно оформлять подписку, пользоваться многочисленными услугами почты.

В Верхнедвинске открылось обновлённое отделение связи
Участок почтовой связи преобразился и снаружи, и внутри. Здание отремонтировано, его двор украсил оригинальный кованый почтовый ящик. Впечатляет новый клиентский зал отделения: он «переехал» в помещение напротив, где ранее располагался «Белтелеком», стал значительно просторнее и удобнее для посетителей. Проведен добротный ремонт, продуман красивый интерьер, куплена мебель, созданы три рабочих места операторов, оснащенные современным оборудованием. В зале размещены информационные стенды, витрины с товарами, уголок подписчика. А в день открытия гостям были предложены конкурсы и викторины.

В Верхнедвинске открылось обновлённое отделение связи
Руководители структурных подразделений почтовой отрасли убеждены, что обновление материальной базы благотворно отразится на обслуживании как городского, так и сельского населения, которое активно пользуется услугами почты. Улучшение условий труда почтовых работников, внедрение современных компьютерных технологий позволяют более оперативно и качественно выполнять рабочие операции.

В Верхнедвинске открылось обновлённое отделение связи

— Как видите, изменение статуса районного узла почтовой связи, произошедшее в этом году, не повлияло на полноту и качество предоставляемых услуг, — отмечает Е.М. Климова. — В коллективе работает 78 человек, сохранены 14 сельских отделений связи, которые обслуживают всё население района. Если учесть, что стандарты отрасли предусматривают одно отделение на 2-3 тысячи человек, то на Верхнедвинщине они выполняются сполна. А благодаря расширению мотодоставки почтовые машины доедут в любой уголок района.
Главное же, почта сохраняет весь перечень услуг, в которых нуждаются клиенты: осуществляет банковские платежи, страхование, предоставляет услуги ускоренной почты, экспресс-почты, почтового курьера. Например, не все знают, что с помощью почтовых работников можно срочно доставить посылку адресату прямо на дом в любой уголок страны. Также по телефону можно заказать товар, имеющийся в продаже в отделении, с доставкой на дом. Активно пользуются клиенты услугой «Товары-почтой». Всего почта оказывает 56 видов услуг.
— Планируем шире рекламировать наши предложения, — продолжает Е.М. Климова. — Потому что некоторые мало востребованы именно из-за того, что люди не знают об их существовании. Предлагаем и самим жителям района активнее изучать спектр услуг на сайте «Белпочты» — они могут существенно облегчить быт и сэкономить время пользователей.
В числе задач, которые предстоит решать почтовым работникам, — уход от очередей. В отделении ждут специалистов, которых готовит Академия связи Витебского филиала.
Почта приглашает посетителей пользоваться её услугами: будет выручка – будут жить так необходимые людям предприятия сферы обслуживания.
С. ДВИНСКАЯ.

 
 
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