|
Выросло в Верхнедвинске
26.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
>
Светлана Алексеевна Альшевская из д.Юзефово вырастила на своем приусадебном участке более 100 тыкв. Некоторые экземпляры достигли в диаметре 170 см! Вес неизвестен, так как никто не смог их поднять. Порадовали урожаем кабачки-цуккини «Лонг Фиорентино». Ребристые плоды достигли 70 см, а вес «итальянцев» — более 9 кг.
А вот такая морковь весом в 875 граммов выросла в огороде Ольги Михайловны Липяк из г. Верхнедвинска. На своих сотках семья из года в год получает хорошие урожаи. И этот год не явился исключением.
Настоящие канны-гиганты украсили приусадебный участок Елены Владимировны Зуй из д. Бельковщина. Несмотря на свою непритязательность, вырастить экзотические цветы непросто. Укрываться в их густой тени и, наверное, представлять себя в сказочном лесу, нравится внукам Ване и Мише.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Светлана Алексеевна Альшевская из д.Юзефово вырастила на своем приусадебном участке более 100 тыкв. Некоторые экземпляры достигли в диаметре 170 см! Вес...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)