Светлана Алексеевна Альшевская из д.Юзефово вырастила на своем приусадебном участке более 100 тыкв. Некоторые экземпляры достигли в диаметре 170 см! Вес неизвестен, так как никто не смог их поднять. Порадовали урожаем кабачки-цуккини «Лонг Фиорентино». Ребристые плоды достигли 70 см, а вес «итальянцев» — более 9 кг.

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А вот такая морковь весом в 875 граммов выросла в огороде Ольги Михайловны Липяк из г. Верхнедвинска. На своих сотках семья из года в год получает хорошие урожаи. И этот год не явился исключением.

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Настоящие канны-гиганты украсили приусадебный участок Елены Владимировны Зуй из д. Бельковщина. Несмотря на свою непритязательность, вырастить экзотические цветы непросто. Укрываться в их густой тени и, наверное, представлять себя в сказочном лесу, нравится внукам Ване и Мише.

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По многочисленным просьбам жителей конкурс «Выросло в Верхнедвинске» будет продолжаться.