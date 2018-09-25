Беседа о безопасности с соцработниками





Начальник Столинского райотдела по чрезвычайным ситуациям Александр Минчик провел профилактическую беседу с социальными работниками Столинского территориального центра социального обслуживания населения, осуществляющими уход за престарелыми гражданами на дому.

Говорили о мерах пожарной безопасности в преддверии отопительного сезона. Александр Минчик напомнил о контроле, который должен осуществляться со стороны социальных работников за надлежащей эксплуатацией печного отопления со стороны их подопечных. В этом плане были отмечены наиболее распространенные среди граждан нарушения законодательства о пожарной безопасности, озвучена ответственность за невыполнение рекомендаций работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Не обошли стороной проблему неосторожного обращения граждан с огнем, в том числе, о недопущении подопечными курения в постели.

Во время беседы начальник РОЧС рассказал о проводимой на территории района акции «Молодёжь за безопасность», напомнил присутствующим, как вести себя в случае возникновения пожара, как правильно вызывать пожарную аварийно-спасательную службу, пользоваться первичными средствами пожаротушения, как правильно оказывать первую помощь потерпевшему.

В рамках встречи рассмотрели также вопрос детской безопасности. Спасатель привёл печальные примеры гибели детей от пожаров, призвал всех присутствующих не оставлять малолетних без присмотра, прятать от них спички, зажигалки, предметы бытовой химии, пресекать игру с огнем, не допускать самостоятельного нахождения малолетних у воды, следить за их играми.

В завершении соцработникам был продемонстрирован обучающий фильм «Действия при пожаре», даны ответы на интересующие вопросы.