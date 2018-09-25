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В Минске показали Volkswagen Touareg нового поколения. Две комплектации и цены от 64 тысяч долларов

26.09.2018 16:17 — Разное | Tut.by  
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С момента своего появления на белорусском рынке Volkswagen Touareg сходу заполучил в народе звание «статусного» автомобиля. Его любили и покупали все — чиновники, бизнесмены, спортсмены бывшие и настоящие. Если у тебя «Туарег» — ты крут. Кого привлечет новое поколение Touareg с учетом того, что автомобиль стал дороже и роскошнее?


Как и обещал когда-то импортер, первые автомобили приехали в Беларусь осенью. Первая презентация прошла без тест-драйва, но и в статике было на что посмотреть. Новое поколение Touareg, как водится, стало длиннее на 77 мм, но ниже на 7 мм. Колесная база осталась практически прежней.


И внешность, и интерьер претерпели серьезные изменения, хотя снаружи автомобиль однозначно определяется как Touareg. Особое внимание — матричным фарам, которые будут доступны только в качестве опции. 128 диодов позволяют эффективно изменять форму и направление светового пучка. Впрочем, и базовые LED-фары тоже неплохи.


Внутри топовые версии щеголяют виртуальным кокпитом, состоящим из двух огромных цветных дисплеев. Интерьер стал очень технологичным и даже слегка футуристичным. Для автомобиля предлагается несколько новых интересных опций. Одна из них — система ночного видения, позволяющая распознавать животных и людей в темноте. Система Front Cross Traffic Assist позволяет избежать столкновения не только с впередиидущим авто, но и с теми, кто пересекает траекторию справа или слева. Также в списке опций — проекционный дисплей, транслирующий картинку прямо на лобовое стекло.


Все версии нового Volkswagen Touareg будут оснащаться восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом с возможностью блокировки центрального дифференциала. А вот раздаточной коробки с понижающим рядом уже не будет. Уж слишком мала была доля тех, кто покупал машину в такой внедорожной версии.

Пока для белорусского рынка доступны всего два двигателя, оба объемом три литра. Первый — дизельный мощностью 249 лошадиных сил, второй — бензиновый на 340 «лошадок». Комплектаций тоже две — Business-line и R-line. В перспективе ожидают появления базовой версии с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 240 «лошадок» и обычной подвеской. Пока же обе версии будут продаваться с пневматическими стойками.


Список опций занимает пять страниц, так что покупателям будет над чем подумать. Для Беларуси доступные все предлагаемые «фишки», включая систему ночного видения.

Цены начинаются с отметки 127 925 рублей на дизельную машину в комплектации Business-line. «Приспортивленный» R-line обойдется минимум в 138 675 рублей.

Основная задача — дать бой таким конкурентам, как Mercedes-Benz GLE и BMW X5. Хотя теоретически, новый Touareg способен переманить тех, кто не тянет покупку Audi Q7, тем более сделаны автомобили на одной платформе.

 
 
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В Минск привезли новое поколение статусного в Беларуси внедорожника Volkswagen Touareg. Автомобиль стал технологичнее, роскошнее и, следовательно, дороже.
 
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