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Фура на ночь перегородила выезд из Слуцка. Видео, как её доставали
26.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Ночью автомобилисты стали сообщать, что на выезде из Слуцка по улице Шоссейная в Лучниках большегруз застрял в канаве и полностью перегородил дорогу. Практически до полудня движение на участке было перекрыто.
Оказалось, что водитель гружёной фуры с номерами Брестского региона пытался развернуться и «сел» колёсами полуприцепа в мягкую почву.
Наконец, застрявший грузовик вытащил КрАЗ «Автобусного парка №2». Чтобы избежать опрокидывания в канаву, МАЗ «придерживал» большегруза вторым тросом.
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Ночью автомобилисты стали сообщать, что на выезде из Слуцка по улице Шоссейная в Лучниках большегруз застрял в канаве и полностью перегородил дорогу. Практически...
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