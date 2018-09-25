Фура на ночь перегородила выезд из Слуцка. Видео, как её доставали





Ночью автомобилисты стали сообщать, что на выезде из Слуцка по улице Шоссейная в Лучниках большегруз застрял в канаве и полностью перегородил дорогу. Практически до полудня движение на участке было перекрыто.

Оказалось, что водитель гружёной фуры с номерами Брестского региона пытался развернуться и «сел» колёсами полуприцепа в мягкую почву.

Наконец, застрявший грузовик вытащил КрАЗ «Автобусного парка №2». Чтобы избежать опрокидывания в канаву, МАЗ «придерживал» большегруза вторым тросом.



















