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Фура на ночь перегородила выезд из Слуцка. Видео, как её доставали

26.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Фура на ночь перегородила выезд из Слуцка. Видео, как её доставали

Ночью автомобилисты стали сообщать, что на выезде из Слуцка по улице Шоссейная в Лучниках большегруз застрял в канаве и полностью перегородил дорогу. Практически до полудня движение на участке было перекрыто.

Оказалось, что водитель гружёной фуры с номерами Брестского региона пытался развернуться и «сел» колёсами полуприцепа в мягкую почву. 

Наконец, застрявший грузовик вытащил КрАЗ «Автобусного парка №2». Чтобы избежать опрокидывания в канаву, МАЗ «придерживал» большегруза вторым тросом.

Фура на ночь перегородила выезд из Слуцка. Видео, как её доставали

Фура на ночь перегородила выезд из Слуцка. Видео, как её доставали

Фура на ночь перегородила выезд из Слуцка. Видео, как её доставали

Фура на ночь перегородила выезд из Слуцка. Видео, как её доставали

Фура на ночь перегородила выезд из Слуцка. Видео, как её доставали

 
 
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Ночью автомобилисты стали сообщать, что на выезде из Слуцка по улице Шоссейная в Лучниках большегруз застрял в канаве и полностью перегородил дорогу. Практически...
 
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