Ушла из дома больше недели назад. В Солигорске разыскивают девушку-подростка





В Солигорске разыскивают Полуянович Милану 2003 года рождения, которая более недели назад ушла из дома, и до настоящего момента её местонахождение не известно. Информация об этом опубликована в группе солигорских автолюбителей.

Девушка была одета в чёрные джинсы, салатовую ветровку и синие кроссовки, при себе у неё был синий рюкзак.

Если вам что-либо известно о её местонахождении, сообщите по телефонам +375(29)304-62-05, +375(33)604-32-00 либо 102.



Slutsk-Gorod.by