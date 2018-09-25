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Ушла из дома больше недели назад. В Солигорске разыскивают девушку-подростка

26.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Ушла из дома больше недели назад. В Солигорске разыскивают девушку-подростка

В Солигорске разыскивают Полуянович Милану 2003 года рождения, которая более недели назад ушла из дома, и до настоящего момента её местонахождение не известно. Информация об этом опубликована в группе солигорских автолюбителей. 

Девушка была одета в чёрные джинсы, салатовую ветровку и синие кроссовки, при себе у неё был синий рюкзак. 

Если вам что-либо известно о её местонахождении, сообщите по телефонам +375(29)304-62-05, +375(33)604-32-00 либо 102.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В Солигорске разыскивают Полуянович Милану 2003 года рождения, которая более недели назад ушла из дома, и до настоящего момента её местонахождение не известно.
 
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