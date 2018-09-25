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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на "Могилевдреве"
26.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в ОАО "Могилевдрев". Об этом заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, который прибыл на предприятие, сообщает
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич координирует работу следственно-оперативной группы на "Могилевдреве", где 25 сентября произошел взрыв. Иван Носкевич провел оперативное совещание со следственной группой и сотрудниками МЧС, ГКСЭ, комиссии по труду и руководством предприятия.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что, по предварительным данным, 25 сентября около 18.30 в лакокрасочном цехе предприятия произошел взрыв. В результате на производственном участке случился пожар. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. На момент взрыва в производственном помещении были несколько работников. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы.
Как рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова, пострадавших шесть: три женщины, трое мужчин. "Три в тяжелом состоянии, одна перевезена в Минск для оказания медицинской помощи", - проинформировала Юлия Гончарова.
Фото МЧС.
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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в ОАО "Могилевдрев". Об этом заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, который прибыл на...
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