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На пожаре в Рогачёвском районе погиб ребёнок

26.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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На пожаре в Рогачёвском районе погиб ребёнок
25 сентября в 07.55 спасатели Рогачёвского РОЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Школьная, деревни Юдичи, Рогачёвского района. 

По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС наблюдалось открытое горение деревянного жилого дома. По предварительной информации в домовладении проживает женщина, 1988 года рождения, с мужем, 1992 года рождения, а также с 4 детьми: 2009, 2010, 2011 и 2014 годов рождения.

Предположительно, в момент возникновения пожара отец детей находился на работе, мать повела трёх старший детей в школу, а в доме остался один младший ребёнок.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в горящей жилой комнате, в углу на полу, работниками МЧС обнаружен труп сына хозяйки дома, 2014 года рождения.

Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара огнём уничтожены кровля и потолочное перекрытие дома, повреждены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Проверку проводит следственно-оперативная группа.


На пожаре в Рогачёвском районе погиб ребёнок

По информации РОЧС.

 
 
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25 сентября в 07.55 спасатели Рогачёвского РОЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Школьная, деревни Юдичи, Рогачёвского района.  По прибытии к...
 
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