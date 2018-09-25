На пожаре в Рогачёвском районе погиб ребёнок



25 сентября в 07.55 спасатели Рогачёвского РОЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Школьная, деревни Юдичи, Рогачёвского района.

По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС наблюдалось открытое горение деревянного жилого дома. По предварительной информации в домовладении проживает женщина, 1988 года рождения, с мужем, 1992 года рождения, а также с 4 детьми: 2009, 2010, 2011 и 2014 годов рождения.

Предположительно, в момент возникновения пожара отец детей находился на работе, мать повела трёх старший детей в школу, а в доме остался один младший ребёнок.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в горящей жилой комнате, в углу на полу, работниками МЧС обнаружен труп сына хозяйки дома, 2014 года рождения.

Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара огнём уничтожены кровля и потолочное перекрытие дома, повреждены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Проверку проводит следственно-оперативная группа.







По информации РОЧС.