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В Беларуси будут предлагать квартиры с уменьшенной площадью

26.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В Беларуси будут предлагать квартиры с уменьшенной площадью

Минстройархитектуры предлагает строить квартиры с уменьшенной площадью по более доступным ценам. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, комментируя проект стратегии развития строительной отрасли Беларуси до 2025 года, который обсуждался сегодня на заседании Президиума Совмина.
– Мы намерены предложить планировки квартир (такая задача уже стоит), которые будут оптимизированы по сравнению с тем, что сейчас есть на рынке, чтобы максимально оптимизировать стоимость самой квартиры. То есть минимум на 10-15% уменьшить площадь предлагаемых однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир, – рассказал Дмитрий Микуленок.
 
Отвечая на вопрос о прогнозе по средней цене квадратного метра, министр отметил, что его стоимость будет держаться в диапазоне средней зарплаты, как это наблюдается сейчас. Что касается качества работ, то, как считает Дмитрий Микуленок, это не вопрос стратегии до 2025 года, а текущий вопрос ответственности всех задействованных в строительстве. Госзастройщики также будут активнее работать на рынке индивидуального жилищного строительства. 

В Беларуси будут предлагать квартиры с уменьшенной площадью

– Основные пункты развития строительной отрасли - это ориентация на массового потребителя. Однозначно будем воевать за рынок индивидуального строительства. Там работают в основном частные предприниматели, но мы намерены отвоевать часть рынка, - заявил министр. 
Одно из предлагаемых новшеств - создание электронной базы строительных объектов, что, по предварительным оценкам, поможет сократить документооборот в два раза. Такая электронная система аккумулирует весь документооборот процесса строительства (от первоначальных разрешений на строительство до документов на снос объекта). 
Это позволит в нужный момент при реконструкции, капремонте найти необходимые документы, что сегодня бывает проблематично сделать, пояснил Дмитрий Микуленок. Минстройархитектуры также займется обновлением кадров в отрасли и внедрением новых технологий, в том числе для максимальной переработки отходов в промышленности.
БелТА.
 
 
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Минстройархитектуры предлагает строить квартиры с уменьшенной площадью по более доступным ценам. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и...
 
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