В Беларуси будут предлагать квартиры с уменьшенной площадью





Минстройархитектуры предлагает строить квартиры с уменьшенной площадью по более доступным ценам. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, комментируя проект стратегии развития строительной отрасли Беларуси до 2025 года, который обсуждался сегодня на заседании Президиума Совмина.

– Мы намерены предложить планировки квартир (такая задача уже стоит), которые будут оптимизированы по сравнению с тем, что сейчас есть на рынке, чтобы максимально оптимизировать стоимость самой квартиры. То есть минимум на 10-15% уменьшить площадь предлагаемых однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир, – рассказал Дмитрий Микуленок.

Отвечая на вопрос о прогнозе по средней цене квадратного метра, министр отметил, что его стоимость будет держаться в диапазоне средней зарплаты, как это наблюдается сейчас. Что касается качества работ, то, как считает Дмитрий Микуленок, это не вопрос стратегии до 2025 года, а текущий вопрос ответственности всех задействованных в строительстве. Госзастройщики также будут активнее работать на рынке индивидуального жилищного строительства.