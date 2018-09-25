Из чего состоит автогонщик? Об этом рассказал Александр Теленченко

Из чего состоит автогонщик? Для того, чтобы добиться успехов в автоспорте, помимо жажды скорости, необходимо обладать умениями менеджера, логиста, механика-инженера и тренера-аналитика. Об этом нам рассказал Александр Теленченко, белорусский гонщик и призёр 3-его этапа Чемпионата Республики Беларусь по Time-Attack, который прошёл в эти выходные в городе Бресте.



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Из чего состоит гонщик по мнению окружающих?

33,3% – Жажда скорости

Однозначно, не все люди любят скорость и адреналин. Желание обогнать время, пройти максимальное расстояние за минимальный промежуток понятно не всем. И каждая секунда, казалось бы, неуловимая единица времени, в битве на скорость имеет огромное значение.

33,3% – Отвага

Не все дисциплины автоспорта безопасны, хотя пригодность экипировки и автомобиля проверяется по жестким правилам. Пилот всегда пристегнут, на нем есть шлем, каркас авто тоже соответствует нормам безопасности, однако никто не застрахован от несчастного случая. Отвага пилота в том, чтобы отрешиться от этих мыслей, успокоиться и принимать верные решения в нужный момент

33,4% – Небесный уровень контроля авто

Пилот досконально знает, как работает его автомобиль, что позволяет успешно управлять им на огромной скорости.

Из чего состоит гонщик по мнению Александра Теленченко

30% – Менеджер команды

Нет менеджера – нет гонок. Именно он принимает решение, в каких соревнованиях участвовать команде, готовит документы и подает заявки, выстраивает коммуникацию с организаторами, а также активно ведет переговоры с партнерами. Например, партнером моей команды на соревнованиях выступает сеть Бош Авто Сервис. Менеджер не думает о том, на каком треке лучше посоревноваться, а выбирает вариант, заинтересовавший партнеров.

30% – Логистик

Логистик продумывает состав команды, маршрут, проживание и отвечает за наличие всех вещей, которые могут понадобиться во время соревнований. Для того, чтобы ничего не упустить, составляется чек-лист. Из позиций, указанных в нем, есть, например, спортивные колеса, проставки, канистра, бензин, тормозная жидкость, все документы, экипировка, а также экипировка для механиков и так далее. Это все необходимо на случай непредвиденной поломки во время тренировки и для текущего обслуживания авто. Такой же список составляется и из предметов, которые пригодятся в быту.

30% – Механик-инженер

Современный механик работает уже не с ключами, а с ноутбуком. При помощи телеметрии и компьютерных примочек он наблюдает за траекторией автомобиля, следит за торможением и другими процессами. Делая определенные выводы, он помогает пилоту проходить каждый круг идеально и чуть-чуть зайти за грань возможного. Другими словами, это тот, кто придумывает, как сделать машину быстрее.

10% – Тренер-аналитик

Лично я не представляю, какого уровня должен быть тренер, чтобы дать верный совет водителю абсолютно любого спортивного автомобиля. Поэтому я сам себе являюсь тренером-аналитиком. После соревнований и пробных поездок я всегда анализирую, что делал не так и пробую менять стратегию.