|
Из чего состоит автогонщик? Об этом рассказал Александр Теленченко
26.09.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Из чего состоит автогонщик? Для того, чтобы добиться успехов в автоспорте, помимо жажды скорости, необходимо обладать умениями менеджера, логиста, механика-инженера и тренера-аналитика. Об этом нам рассказал Александр Теленченко, белорусский гонщик и призёр 3-его этапа Чемпионата Республики Беларусь по Time-Attack, который прошёл в эти выходные в городе Бресте.
Из чего состоит гонщик по мнению окружающих?
33,3% – Жажда скорости
Однозначно, не все люди любят скорость и адреналин. Желание обогнать время, пройти максимальное расстояние за минимальный промежуток понятно не всем. И каждая секунда, казалось бы, неуловимая единица времени, в битве на скорость имеет огромное значение.
33,3% – Отвага
Не все дисциплины автоспорта безопасны, хотя пригодность экипировки и автомобиля проверяется по жестким правилам. Пилот всегда пристегнут, на нем есть шлем, каркас авто тоже соответствует нормам безопасности, однако никто не застрахован от несчастного случая. Отвага пилота в том, чтобы отрешиться от этих мыслей, успокоиться и принимать верные решения в нужный момент
33,4% – Небесный уровень контроля авто
Пилот досконально знает, как работает его автомобиль, что позволяет успешно управлять им на огромной скорости.
Из чего состоит гонщик по мнению Александра Теленченко
30% – Менеджер команды
Нет менеджера – нет гонок. Именно он принимает решение, в каких соревнованиях участвовать команде, готовит документы и подает заявки, выстраивает коммуникацию с организаторами, а также активно ведет переговоры с партнерами. Например, партнером моей команды на соревнованиях выступает сеть Бош Авто Сервис. Менеджер не думает о том, на каком треке лучше посоревноваться, а выбирает вариант, заинтересовавший партнеров.
30% – Логистик
Логистик продумывает состав команды, маршрут, проживание и отвечает за наличие всех вещей, которые могут понадобиться во время соревнований. Для того, чтобы ничего не упустить, составляется чек-лист. Из позиций, указанных в нем, есть, например, спортивные колеса, проставки, канистра, бензин, тормозная жидкость, все документы, экипировка, а также экипировка для механиков и так далее. Это все необходимо на случай непредвиденной поломки во время тренировки и для текущего обслуживания авто. Такой же список составляется и из предметов, которые пригодятся в быту.
30% – Механик-инженер
Современный механик работает уже не с ключами, а с ноутбуком. При помощи телеметрии и компьютерных примочек он наблюдает за траекторией автомобиля, следит за торможением и другими процессами. Делая определенные выводы, он помогает пилоту проходить каждый круг идеально и чуть-чуть зайти за грань возможного. Другими словами, это тот, кто придумывает, как сделать машину быстрее.
10% – Тренер-аналитик
Лично я не представляю, какого уровня должен быть тренер, чтобы дать верный совет водителю абсолютно любого спортивного автомобиля. Поэтому я сам себе являюсь тренером-аналитиком. После соревнований и пробных поездок я всегда анализирую, что делал не так и пробую менять стратегию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из чего состоит автогонщик? Для того, чтобы добиться успехов в автоспорте, помимо жажды скорости, необходимо обладать умениями менеджера, логиста,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)